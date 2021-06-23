شكرا لقرائتكم خبر عن الكشرى الأكلة المفضلة للمصريين .. تحميك من أمراض القلب وفقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكشرى من الأطباق المصرية الشهيرة التى تحظى بشعبية واسعة بين المصريين فى جميع المناسبات والأوقات، وبجانب أنه يملك مذاق مميز وأنه يعد وجبة مشبعة تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء طوال اليوم، إلا أنه ايضا يحمل فوائد صحية أخرى عديدة ويحميك من الكثير من الأمراض المزمنة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع "تايمز أوف انديا" تناول خلاله أبرز الفوائد الصحية للكشرى على الجسم:1.غنى بالبروتينات

يعتبر الكشرى من أفضل الوجبات الهامة للأشخاص النباتيين فهو مصدر جيد للبروتينات والألياف، لذا فهو بديل صحى جيد عن اللحوم.

2.الوقاية من أمراض القلب

يضم طبق الكشرى العدس والحمص وهما من المكونات الأساسية فى هذه الوجبة، وكل منهما يحمل عناصر غذائية هامة ومضادات للأكسدة، تسهم فى خفض مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم، وبالتالى يمنع هذا ترسب الدهون ويحافظ على تدفق الدم داخل الأوعية الدموية ويحميك من الجلطات الدموية المفاجئة.

3. ضبط مستويات سكر الدم

تحتوى مكونات الكشرى على مركبات الكبريت وعلى مركب الجليكونين الذى يتطابق مع وظائف الأنسولين وبالتالى يحافظ على مستويات سكر الدم فى الحدود الطبيعية.

4. الوقاية من السرطان

الحمص والعدس أحد المكونات الرئيسية لطبق الكشرى الغنية بمضادات الأكسدة التى تستهدف منع تطور نمو الخلايا السرطانية فى الجسم، لذا يسهم فى خفض الاصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدى.

5. الوقاية من فقر الدم

يحتوى الكشرى على العديد من مصادر البروتين التى تشمل العدس والحمص بجانب العناصر الغذائية الأخرى التى تتواجد بالمكرونة والأرز، لذا فهو وجبة مثالية ومتكاملة تحميك من التعرض لفقر الدم (الأنيميا).

6. تعزيز المناعة

يحمل طبق الكشرى العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ وب، سى، د، وجميعهم يساهم فى تعزيز الجهاز المناعى ورفع كفائته وقدرته على مقاومة العدوى الفيروسية.