شكرا لقرائتكم خبر عن نوع فاكهة يحمى طفلك من الإمساك والسرطان ويساعده على النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البابايا من الفاكهة التي تحتوى على معادن عديدة مثل الكالسيوم والألياف والمعادن والبوتاسيوم، بجانب فيتامين A ،C ، B المركب، كما أنها تحتوى على مضادات أكسدة، بالإضافة الى قدرتها على الوقاية من العديد من الأمراض.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، فهناك بعض الفوائد الصحية لفاكهة البابايا على صحة طفلك التي يجعله خيارا صحيا جيدا.

ومن أبرز فوائد البابايا على صحة طفلك الآتى: 1.تسريع عملية الهضم

يحتوى على إنزيمات معينة تسهم في تسريع عملية الهضم وتكسير الطعام لمجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية أو البروتينا وبالتالى تسهيل امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

2.الوقاية من السرطان

تمنع الإنزيمات الالتهابية الموجودة في البابايا الخلايا السرطانية.

3.التخلص من الدهون

تناول البابايا مفيد جدًا لموازنة الشهية المرتفعة للرضع، لأنها تحتوي على الألياف بجانب أنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية.

4. الحفاظ على بشرة طفلك

يحتوى على فيتامين أ الذى يلعب دورا في الحفاظ على بشرة الرضيع ومنحه الترطيب المناسب، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الماء.

5. يساعد طفلك على النمو

البابايا فاكهة جيدة للأطفال، حيث يمكن أن يساعد الكالسيوم الموجود في البابايا على نمو أفضل للرضع، بجانب أنه يحتوى على فيتامين K الذي يعد أفضل غذاء للعظام.

6.تقوية جهاز المناعة

تناول البابايا التي تحتوي على فيتامين ج وفيتامين أ يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويحمى من أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو لأنه يحتوى على بيتا كاروتين الذى يمنع خطر نمو الربو.

7.يمنع الإمساك

يحتوى البابايا على فيتامين A الذي يحمى من الإمساك ويساعد طفلك على تفريغ امعائه بشكل طبيعى.