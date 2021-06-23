شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة ممنوعة على مرضى السكر والكلى .. تؤدى لتكوين الحصوات واحتباس الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتعطل وظائف الكلى بسبب عدة عوامل وحالات صحية بما في ذلك الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لذلك يجب على مرضى السكرى وكذلك مرضى الكلى توخى الحذر فيما يتعلق بالنظام الغذائى المتبع والأطعمة التى يتم تناولها من أجل السيطرة على الحالة وتجنب تفاقمها، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالكلى أن يكونوا أكثرحرصًا بشأن تناولهم للمغذيات لإدارة حالتهم، وخاصة تناول البروتين.

- فيما يلي.. بعض الأطعمة التي يجب تجنبها عند الإصابة بمرض السكري ومشاكل في الكلى: 1- السبانخ والخضروات الورقية

تحتوي السبانخ والخضروات الورقية الأخرى على كمية عالية من حمض الأكساليك، وهو مركب عضوي قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، كما تحتوي هذه الخضروات أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم لأنها قد تسبب شعور الجسم بالضعف ومشاكل القلب.

2- الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم

قد تجد الكلى صعوبة في معالجة وإزالة البوتاسيوم من الجسم، ويمكن أن يسبب تناول الفاكهة أو الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز إلى إصابة الجسم بالتعب وضعف العضلات ومشاكل في القلب.

3- الفاصوليا والعدس

تعتبر الفاصوليا والعدس صحية في الغالب، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، قد لا تكون جيدة بسبب ارتفاع نسبة الفوسفور فيها.

4- عصائر الفاكهة

تجنب عصائر الفاكهة وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسهولة وتزيد من المضاعفات لدى مرضى السكرى والكلى على حد سواء.

5- اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الملح وهو يشكل ضغطًا كبيرًا على الكلى، كما أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء.

6- البطاطس والبطاطا الحلوة

تحتوي كل من البطاطس والبطاطا الحلوة على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبوتاسيوم، وهو ما يضر بصحة مرضى الكلى والسكرى، خاصة أن الإفراط بتناول الكربوهيدرات يرفع مستويات السكر فى الدم، لذلك من المهم تناول هذه الأطعمة باعتدال.