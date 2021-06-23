شكرا لقرائتكم خبر عن يمنع الخلايا السرطانية ويعالج الربو.. تعرف على فوائد الفلفل الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفلفل الأسود من التوابل المميزة التي تحمل فوائد صحية عديدة، بجانب دوره في الوقاية من العديد من الأمراض، لذا يصبح إدراجه إلى طعامك من الخيارات الصحية التي ستعود بالنفع عليك، بجانب مذاقه المميز على طعامك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع drhealthbenefits، فهناك بعض الفوائد الصحية التي يمنحها الفلفل الأسود لصحتك:1. منع الخلايا السرطانية

كشفت دراسات سابقة صادرة عن جامعة ميشيجان الأمريكية عن فعالية الفلفل الأسود في منع تطور سرطان الجلد وسرطان القولون وسرطان الثدي، لأنه يحتوى على مركب البيبيرين الذى يلعب دورا في الوقاية من السرطان.





2. تخفيف آلام الدورة الشهرية

تعاني النساء عادة من بعض المشاكل الصحية أثناء الدورة الشهرية، مثل الصداع ، آلام في البطن ، تصلب في منطقة الخصر ، الشعور بألم حول الثدي، واضافة الفلفل السود للطعام يخفف من هذا الألم.





3. علاج الربو

يمكن استخدام الفلفل في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال مع البلغم من خلال تناول 10 حبات من الفلفل التي تساعدك على تخفيف الألم.





4. تقليل احتقان الأنف

يمكن للفلفل الأسود أن يقلل من احتقان الأنف، لأنه يملك خصائص مضادة للبكتيريا لذا يستخدم كعلاج طبيعي لعلاج نزلات البرد والسعال.





5. التغلب على فقدان الشهية

يمكن أن يرفع الشهية لمرضى فقدان الشهية ويمكن أن تساعد إضافة القليل من الفلفل الأسود في الوجبة في علاج فقدان الشهية ببطء.





6. تحسين أداء الجهاز الهضمي

يساعد الفلفل الأسود في الهضم بسبب مادة البيبيرين التي تحفز الشهية عن طريق تحفيز المعدة لإنتاج حمض الهيدروكلوريك، و هذا الحمض ضرورى لهضم البروتينات والأطعمة الأخرى الموجودة في البطن.