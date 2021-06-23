شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الفيتامينات يفوق فوائدها.. تعرضك لفقدان البصر والتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط فى تناول الفيتامينات يحدث أضرارا صحية عديدة يتجاهلها الكثير من الناس، حيث إن معظمنا يفكر فقط في مخاطر نقص الفيتامينات وليس في أضرار الإفراط في تناولها، لذا نقدم فى هذا التقرير أضرار الإفراط فى تناول الفيتامينات، وفقاً لموقع "Net doctor".



اضرار الافراط فى الفيتامينات

أضرار الإفراط فى تناول الفيتامينات عديدة، ووفقاً للدراسات العلمية فقد نُسبت إلى الفيتامينات التالية حدود قصوى بسبب قدرتها على إحداث ضرر إذا تم تناولها بجرعات عالية، ويمكن أن يكون ذلك من خلال جرعة سامة حادة - كمية عالية جدًا تؤخذ لمرة واحدة - أو جرعة سامة مزمنة، وهى كمية عالية تؤخذ باستمرار لفترة طويلة من الزمن:

1. الغثيان

تحدث سُميَّة فيتامين أ عندما يكون لديك الكثير من فيتامين أ في جسمك قد تشمل الأعراض الغثيان والقيء وفقدان الشهية وآلام البطن والدوخة والتهيج والنعاس والصداع والطفح الجلدى، وزيادة الضغط داخل الجمجمة والغيبوبة وحتى التعرق.

2. الدوخة وفقدان البصر

تشمل الأعراض الشائعة لجرعة زائدة من فيتامين ب 3 احمرار الجلد الشديد، الدوخة، عدم انتظام ضربات القلب، الحكة، الغثيان، القيء، آلام المعدة، النقرس، الإسهال، فقدان البصر، ارتفاع نسبة السكر في الدم وتلف الكبد والحد الأقصى للبالغين من فيتامين ب 3 هو 35 مجم في اليوم.



أضرار الإفراط فى الفيتامينات

3. التسمم

تشمل أعراض التسمم بفيتامين ب 6 ضعف العضلات، التنميل، فقدان الحس العميق، الطفح الجلدى، الحساسية للضوء، الغثيان وحرقة المعدة والحد الأقصى للبالغين هو 100 مجم في اليوم.

4. تقلصات البطن

قد يؤدي تناول الكثير من فيتامين B9 إلى تقلصات في البطن، واضطرابات في النوم، والتهيج، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والارتباك، والغثيان، وتغيرات السلوك، وردود فعل الجلد، والنوبات، وأكثر من ذلك والحد الأقصى للبالغين من حمض الفوليك 1000 ميكروجرام في اليوم.

5. أضرار الإفراط في فيتامين سي

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة جدًا من فيتامين سي إلى الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

ويمكن أن تكون الكميات الكبيرة خطيرة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات وراثية تؤدى إلى تراكم مفرط للحديد في الجسم، وكذلك الأشخاص المصابين بداء السكري الحد الأقصى للبالغين من فيتامين سي هو 2000 مجم يوميًا.

6. مشاكل الكلى

تتمثل النتيجة الرئيسية لسُمِّية فيتامين د في تراكم الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، والذي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والضعف واحتمال حدوث آلام في العظام ومشاكل في الكلى مثل حصوات الكالسيوم.

وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى فقدان الوزن وفقدان الشهية وعدم انتظام ضربات القلب، والحد الأعلى للبالغين من فيتامين د 100 ميكروجرام في اليوم.

7. النزيف

فيتامين (هـ) مضاد للتجلط، لذا فإن تناول كميات زائدة منه قد يسبب ترقق الدم ويؤدي إلى نزيف قاتل أو يتعارض مع تخثر الدم. كما تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، الحد الأقصى للبالغين من فيتامين هـ هو 1100 مجم في اليوم.