أفكار عيد ميلاد أطفال بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - الاحتفال الممتع لا يحتاج أيّ تكلفة عالية، وإذا كنت ترغبين في إقامة احتفال رائع لطفلك من دون تكلفة، تقدم لك "الخليج 365 وطفلك"، أفضل النصائح للالتزام بالميزانية في حفلة عيد ميلاد أطفالك القادمة.

خططي لحفلتك من الساعة 2 بعد الظهر

اجعلي الحفل بعد الساعة الثانية

على ألا يتجاوز وقتها الخامسة مساءً، أي تكون بعد الغداء وقبل العشاء هو أفضل وقت للاحتفال وجمع الأطفال، عندها لا يتوقع الضيوف وجبة كاملة.

شاركي الحفلة مع صديق طفلك

اجعلي الحفل لطفلين

إذا اقترب عيد ميلاد طفلك من موعد عيد ميلاد صديقه أيضاً، ففكري في إقامة حفلة مزدوجة. ستتقاسمين أنت ووالدا الطفل الآخر التكلفة والمسؤوليات. فقط تأكدي من حصول كل طفل على كعكته الخاصة وهداياه التي يحب اقتناءها.

خططي لحفل عيد ميلاد غير تقليدي

اجعلي الحفل في الحديقة

أي احتفلوا بعيد ميلاد ابنتكما أو ابنكما الأول في الحديقة، أو إذا كنت ترغبين إقامة الحفل في كافيه قريب مثلاً، قومي بتسعير أماكن حفلات أعياد الميلاد للأطفال، وليس شرطاً أن تختاري مكاناً باهظ الثمن.

ابحثي عن عروض المستلزمات للبيع طوال العام

تابعي العروض طوال العام

أي ابدأي باقتناء أدوات عيد الميلاد مبكراً؛ سيمنحك هذا الوقت لمقارنة الأسعار، وقد تجدين عروضاً مغرية، تغنيك عن شراء الأشياء المرتفعة الثمن عندما يداهمك الوقت. اقتني ما تريدين، في متجر الـ 5 ريالات.

أرسلي لضيوفك رسالة مجانية

بطاقات إلكترونية

أي تجاهلي شراء بطاقات دعوة، وقومي بانتقاء بطاقات حفل من تطبيقات خاصة، أو تنزيلها من الإنترنت، واستخدمي خيارات الموبايل في تحرير الصورة، يمكنك إضافة صورة الطفل عليها، وكتابة سبب وموعد ومكان الحفل، أرسلي لضيوفك رسالة إلكترونية مجانية؛ سيوفر عليك هذا ما يمكن أن تنفقيه على بطاقات الدعوة.

تجنبي مصائد متاجر الحفلات

تجنبي متاجر الحفلات

هذه المحلات لأنها متخصصة، عادة ما تبيع منتجات الحفل بأسعار أغلى، مثلاً هم يبيعون سلة الشوكولاته بـ 200 ريال، ولكن يمكن أن تصل تكلفة السلة نفسها من متجر كبير الحجم إلى النصف.

استخدمي مهاراتك لصنع مستلزمات بسيطة

استخدمي مهاراتك

حيث تكلف عادة نصف تكلفة المستلزمات الجاهزة المزخرفة. على سبيل المثال، تابعي الفيديوهات عبر اليوتيوب، لصناعة أشياء صغيرة يدوية، تكون جميلة، ورخيصة في الوقت نفسه، مثل طرق تنسيق المناديل، والاعتماد على الملصقات لتزيين البالونات العادية.

اطلبي مستلزمات عيد الميلاد عبر الإنترنت

اطلبي عبر الإنترنت

لا تكون الأسعار دائماً أفضل إذا كنت تتسوقين عبر الإنترنت، لكن اختيار موقعك المفضل ذي العروض الكثيرة، وكود الشراء الذي تملكينه، قد يجعل المشتريات أرخص.

استخدمي مستلزمات حفلة عيد ميلاد الأطفال من السنوات السابقة

استخدمي مستلزمات السنة المادية

احتفظي بكل أكياس الحلوى الجيدة التي يفضّل ألا يأكلوها، والألعاب التي ينسونها على الفور، ثم استخدميها في حشو لعبة الحفل التي على الأطفال ضربها بالعصي كي يخرجوا الحلوى منها.

اصنعي كعكة منزلية

اصنعي كعكة منزلية

اخبزي خليط علب غير مكلف، ولكن استبدلي الحليب بالماء، عند خلطها، للحصول على كعكة أكثر صلابة وأقل حلاوة. ثم قومي بتزيين الكعكة بكريمة الزبدة منزلية الصنع، وذلك بخلط الحليب والزبدة غير المملحة والفانيليا وسكر الحلويات، "يمكنك اتباع إحدى الوصفات الموجودة على اليوتيوب".