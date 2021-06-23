طرق علاج ضربة الشمس للأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يتعرض الأطفال في فصل الصيف لخطر ضربة الشمس، وليس دائماً يحدث ذلك بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس حسبما تعتقد الكثير من الأمهات، ولذلك فيجب التعرف على أسباب وعلاج ضربة الشمس التي قد يكون لها مضاعفات خطيرة من خلال اللقاء مع الدكتورة لميس يحيى، إستشارية طب الأطفال حيث أشارت للآتي.
هل ضربة الشمس سببها الشمس فقط؟
مضاعفات ضربة الشمس
تتسب ضربة الشمس وارتفاع حرارة الجسم بضرر كبير للجسم حيث ينتج عنها تلف في أعضاء الجسم مثل تلف الدماغ والقلب والكلى، وقد يؤدي إلى وفاة الطفل.
أعراض ضربة الشمس
1- شعور الطفل بالصداع والدوار.
2- قلة التعرّق رغم الحرّ الشديد.
3- بشرة حمراء وساخنة وجافة.
4- ظهورضعف أو تقلصات في العضلات.
5- يحدث مع الطفل القيء أو ميله للغثيان.
6- وتلاحظ الأم سرعة ضربات القلب.
7- تظهر على الطفل أعراض التنفس السريع.
8- قد يصاب الطفل في مرحلة لاحقة من فقدان الوعي.
علاج ضربة الشمس
يمكن أن تقدم للطفل الاسعافات الأولية وتشمل:
- نقل الطفل لمكان منخفض الحرارة فوراً مثل غرفة مكيفة.
- تخفيف ملابس الطفل أو تغييرها، فقد تكون مصنوعة من قماش لا يسمح له بالتعرق، ويفضل أن يرتدي الطفل ملابس قطنية في الصيف.
- يمكن تغطية جسم الطفل بملابس مبللة بالماء تعمل على خفض درجة حرارة جسمه الداخلية.
- قومي بتعريض جسم الطفل للحرارة المنخفضة.
- يمكن نقله للمشفى لكي يحصل على سوائل بدلاُ من الشرب عن طريق الوريد.
- قدمي لطفلك الماء كلما كان خارج البيت أو في مكان حار.
- لا تسمحي لطفلك بالخروج تحت أشعة الشمس المباشرة خلال النهار.