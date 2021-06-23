طرق علاج ضربة الشمس للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يتعرض الأطفال في فصل الصيف لخطر ضربة الشمس، وليس دائماً يحدث ذلك بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس حسبما تعتقد الكثير من الأمهات، ولذلك فيجب التعرف على أسباب وعلاج ضربة الشمس التي قد يكون لها مضاعفات خطيرة من خلال اللقاء مع الدكتورة لميس يحيى، إستشارية طب الأطفال حيث أشارت للآتي.

هل ضربة الشمس سببها الشمس فقط؟

الحرارة وتوقف التعرق يسببان هذه الأعراض

ضربة الشمس ليس سببها الشمس والتعرض لأشعتها المباشرة، بل تواجد الطفل في مكان مرتفع درجة الحرارة مع ملابس لا تسمح بالتعرق مما يؤدي لأن ترتفع درجة حرارة جسمه وتؤثر على أجهزته الحيوية، ولذلك فمن الممكن أن يتواجد الطفل في غرفة ذات درجة حرارة مرتفعة ويصاب بنفس أعراض ضربة الشمس.

مضاعفات ضربة الشمس

يجب أن يلعب في مكان ظليل

تتسب ضربة الشمس وارتفاع حرارة الجسم بضرر كبير للجسم حيث ينتج عنها تلف في أعضاء الجسم مثل تلف الدماغ والقلب والكلى، وقد يؤدي إلى وفاة الطفل.

أعراض ضربة الشمس

يصاب الرضيع بضربة الشمس

1- شعور الطفل بالصداع والدوار.

2- قلة التعرّق رغم الحرّ الشديد.

3- بشرة حمراء وساخنة وجافة.

4- ظهورضعف أو تقلصات في العضلات.

5- يحدث مع الطفل القيء أو ميله للغثيان.

6- وتلاحظ الأم سرعة ضربات القلب.

7- تظهر على الطفل أعراض التنفس السريع.

8- قد يصاب الطفل في مرحلة لاحقة من فقدان الوعي.

علاج ضربة الشمس

يجب شرب الماء بكثرة في الصيف

يمكن أن تقدم للطفل الاسعافات الأولية وتشمل: