كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - أسباب آلام والتهاب المفاصل عند الأطفال كثيرة ومتعددة، منها ما يصيب الأطفال كنتيجة لوجود مشكلة في المفاصل، أو بسبب الإصابة بأحد الأمراض العضوية التي تؤثر على المفاصل، وفي بعض الأحيان يحدث التهاب المفاصل بدون سبب .عن مرض التهاب المفاصل عند الأطفال وأسبابه وأنواعه وطرق علاجه، يحدثنا الدكتور محمد ممتاز أستاذ العظام بالجامعة

ومن الممكن ألا تُلاحَظ تلك الأعراض، وقد يتم تشخيصها على أنها أنفلونزا أو أي خلل فيروسي

وقد تبدأ الإصابة بمرض التهاب المفاصل عند الأطفال، ومعه تظهر بعض الأعراض مثل: تورم المفاصل وتيبسها، والحمى والطفح الجلدي

والمفصل هو المكان الذي تلتقي فيه أطراف العظام، مثل: مفصل الركبة أو مفصل الكتف أو المفاصل الصغيرة في أصابع اليدين والقدمين

أوضحت تقارير طبية عالمية أن هناك ملايين من الأطفال في العالم يشتكون من آلام في مفاصلهم... 3000000 طفل في الولايات المتحدة فقط

النوع الأول- قد تكون آلام المفاصل عند الأطفال في بعض الأحيان علامة على حالة مرضية أكثر خطورة، لكن أهم أسباب ألم المفاصل، تلك التي تحدث نتيجة لعملية النمو التي يمر بها الطفل

وتظهر عادة على الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وتزول من تلقاء نفسها بعد ذلك، وأقصى فترة يتعرض خلالها الطفل لهذا النوع من ألم المفاصل، هي سن المراهقة

النوع الثاني- وهناك نوع غريب من أسباب ألم المفاصل عند الأطفال، والذي يطلق عليه ألم المفاصل بدون سبب، وذلك لأن الطفل في هذه الحالة لا يعاني من أية مشكلة طبية، ولكنه بالرغم من ذلك يعاني من ألم في المفاصل أو أحدها، ويمكن أن يؤثر على حركة الطفل، والفرق بينه وبين ألم المفاصل بسبب النمو، هو أنه يتكرر كثيراً؛ مما يستوجب زيارة الطبيب

ويُفضل البدء في تناول العلاج بشكل سريع؛ حتى لا يؤثر على نمو العظام ويسبب مضاعفات ومشاكل دائمة.

النوع الثالث- «الذئبة الحمراء» أو الذئبة، هو اضطراب المناعة الذاتية الذي يمكن أن يؤثر على كل عضو في الجسم تقريباً، والذئبة غير شائعة في الأطفال الصغار وحديثي الولادة، لكنها تصبح أكثر انتشاراً في سن المراهقة؛ خاصةً عند البنات

وهذا المرض يسبب العديد من الأعراض المختلفة، منها: ألم المفاصل أو تورمها أو تصلبها ، أو الشعور بشد في المفاصل بالإضافة إلى الشعور بالتعب المستمر والطفح الجلدي، وهي من الأمراض التي تستمر طويلاً، والعلاج بشكل مبكر يؤثر في تحسن الحالة بصورة كبيرة