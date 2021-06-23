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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - أسباب آلام والتهاب المفاصل عند الأطفال كثيرة ومتعددة، منها ما يصيب الأطفال كنتيجة لوجود مشكلة في المفاصل، أو بسبب الإصابة بأحد الأمراض العضوية التي تؤثر على المفاصل، وفي بعض الأحيان يحدث التهاب المفاصل بدون سبب .عن مرض التهاب المفاصل عند الأطفال وأسبابه وأنواعه وطرق علاجه، يحدثنا الدكتور محمد ممتاز أستاذ العظام بالجامعة
ألم والتهاب المفاصل
- أوضحت تقارير طبية عالمية أن هناك ملايين من الأطفال في العالم يشتكون من آلام في مفاصلهم... 3000000 طفل في الولايات المتحدة فقط
- والمفصل هو المكان الذي تلتقي فيه أطراف العظام، مثل: مفصل الركبة أو مفصل الكتف أو المفاصل الصغيرة في أصابع اليدين والقدمين
- وقد تبدأ الإصابة بمرض التهاب المفاصل عند الأطفال، ومعه تظهر بعض الأعراض مثل: تورم المفاصل وتيبسها، والحمى والطفح الجلدي
- ومن الممكن ألا تُلاحَظ تلك الأعراض، وقد يتم تشخيصها على أنها أنفلونزا أو أي خلل فيروسي
أسباب ألم المفاصل عند الأطفال
- النوع الأول- قد تكون آلام المفاصل عند الأطفال في بعض الأحيان علامة على حالة مرضية أكثر خطورة، لكن أهم أسباب ألم المفاصل، تلك التي تحدث نتيجة لعملية النمو التي يمر بها الطفل
- وتظهر عادة على الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وتزول من تلقاء نفسها بعد ذلك، وأقصى فترة يتعرض خلالها الطفل لهذا النوع من ألم المفاصل، هي سن المراهقة
- النوع الثاني- وهناك نوع غريب من أسباب ألم المفاصل عند الأطفال، والذي يطلق عليه ألم المفاصل بدون سبب، وذلك لأن الطفل في هذه الحالة لا يعاني من أية مشكلة طبية، ولكنه بالرغم من ذلك يعاني من ألم في المفاصل أو أحدها، ويمكن أن يؤثر على حركة الطفل، والفرق بينه وبين ألم المفاصل بسبب النمو، هو أنه يتكرر كثيراً؛ مما يستوجب زيارة الطبيب
- ويُفضل البدء في تناول العلاج بشكل سريع؛ حتى لا يؤثر على نمو العظام ويسبب مضاعفات ومشاكل دائمة.
- النوع الثالث- «الذئبة الحمراء» أو الذئبة، هو اضطراب المناعة الذاتية الذي يمكن أن يؤثر على كل عضو في الجسم تقريباً، والذئبة غير شائعة في الأطفال الصغار وحديثي الولادة، لكنها تصبح أكثر انتشاراً في سن المراهقة؛ خاصةً عند البنات
- وهذا المرض يسبب العديد من الأعراض المختلفة، منها: ألم المفاصل أو تورمها أو تصلبها ، أو الشعور بشد في المفاصل بالإضافة إلى الشعور بالتعب المستمر والطفح الجلدي، وهي من الأمراض التي تستمر طويلاً، والعلاج بشكل مبكر يؤثر في تحسن الحالة بصورة كبيرة
- النوع الرابع - ينتشر مرض اللايم عن طريق حشرة تسمى القراد، تنقل العدوى ببكتيريا معروفة باسم مرض لايم ومن أبرز أعراض الإصابة بمرض اللايم عند الأطفال والكبار هي: المعاناة من ألم المفاصل أو العضلات، وشلل في الوجه
طرق للوقاية من إصابة الأطفال بألم المفاصل
- منع الأطفال من البقاء خارج المنزل وقتاً طويلاً، وفحصهم بعد العودة إلى المنزل لاكتشاف أية لدغات في الجسم بشكل سريع
- جعل الأطفال يرتدون السراويل الطويلة والقمصان ذات الأكمام الطويلة؛ إذ قد يستغرق ظهور الطفح ما يصل إلى 3 أسابيع
- علاج التهاب المفاصل عند الأطفال بالأعشاب خاصة إذا استخدمت بشكل علمي صحيح، أو كانت خاضعة لإشراف طبيب مختص مثل: الكركم.. حيث يحتوي مسحوق الكركم الأصفر على مركب الكركمين الذي أثبتت العديد من الأبحاث فاعليته في علاج العديد من الأمراض
- خاصة التهابات المفاصل العادية والروماتويدية، ويناسب الأطفال، ولكن يجب أن يكون على جرعات بكميات مناسبة للطفل
- يمكن استخدام الكركم بشكل موضعي، أو تتم إضافته لأنواع الطعام المختلفة التي تقدم للأطفال مثل: الأرز الأصفر، والفراخ المشوية
الصبارعلاج لالتهاب المفاصل
- الصبار من أهم النباتات المعروفة بفاعليتها في علاج العديد من الأمراض والمشاكل المتعلقة بصحة البشرة والجسم
- وذلك بفضل لحاء أو جِل الصبار الموجود بداخل أوراقه؛ فهو يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات
- ويستخدم أيضاً في صناعة مراهم علاج الجروح؛ لأنه يساعد على التئامها ، كما تساعد المركبات الموجودة في الصبار على إزالة الجذور الحرة من الجسم مثل: المواد المضادة للأكسدة؛ ما يساعد في تقليل الالتهاب عن طريق منع إنتاج الإنزيمات الالتهابية
أنواع التهاب المفاصل عند الأطفال
قد تكون الأسباب الرئيسية لإصابة الأطفال بهذا المرض غير معروفة، إما لحالات فردية، أو بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والتعرضات البيئية
النوع الأول: قليل المفصل
- ويعني مفاصل قليلة، وفي هذا النوع من هذا المرض يتأثر عدد قليل من المفاصل
- وحوالي 50% من الأطفال المصابين بالتهاب المفاصل، لديهم هذا النوع، والفتيات الأصغر من 8 سنوات أكثر عرضة للإصابة به
- ومعظم الأطفال المصابين بهذا النوع، تكون الإصابة لديهم في مفصل واحد فقط، وعادة ما يكون الركبة أو الكاحل وفي بعض الحالات يكون هذا الالتهاب خفيفاً جداً، ومع مرور الوقت قد تقل الأعراض أو تختفي تماماً وبالنسبة لبعض الأطفال
النوع الثاني متعدد المفصل
- يصيب حوالي 30% من الأطفال المصابين بالتهاب المفاصل
- وهو أكثر شيوعاً لدى الفتيات عن الأولاد، وقد يصيب هذا النوع من الالتهاب المفاصل الصغيرة مثل: مفاصل اليدين والقدمين
- ويمكن أيضاً أن يؤثر على المفاصل الكبيرة، وغالباً ما يعاني الأطفال المصابون بجسم مضاد معين في دمائهم
النوع الثالث النظامية «د»
- . يصيب حوالي 20% من الأطفال المصابين بالتهاب المفاصل
- وقد يتسبب هذا النوع من الالتهاب في حدوث تورم وألم وحركة محدودة في مفصل واحد على الأقل
أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال
- تجد الطفل يعرج ولا يمشي بشكل صحيح..كما يحدث للطفل تصلب عند الاستيقاظ من نوم
- انخفاض في مستوى النشاط..الحمى المستمرة
- تورم المفاصل..وأيضاً صعوبة في الأنشطة الحركية الدقيقة
- تورم في الغدد الليمفاوية..الطفح الجلدي
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العلاج
- يُنصح باستشارة طبيب متخصص في علاج روماتيزم الأطفال؛ لأنه سيساعد في وصف علاج يقلل التورم عند الأطفال
- وأيضاً الحفاظ على الحركة الكاملة للمفاصل المصابة وتخفيف الألم
- ملاحظة من "الخليج 365 نت" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج..استشيري طبيب مختص