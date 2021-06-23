6 طرق تجعل الطفل يحب تنظيف أسنانه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - كثير من الآباء يواجهون صعوبة في تعليم الأطفال عادات نظافة الأسنان الجيدة، ويدخلون معهم في معارك يومياً، لكنها حسب رأي الأطباء، معارك تستحق الخوض فيها؛ لأن نتيجتها أسنان صحية ناصعة البياض، إلا أن تسوس الأسنان يظل أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً، ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم ربط سوء نظافة الفم بكل شيء بدءاً من تأخر الكلام إلى آلام الأسنان والالتهابات إلى مرض السكري.

فيما يلي ست طرق لجعل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط أمراً ممتعاً ومنتظماً من روتين طفلك اليومي.

ابدئي بتعليمه نظافة الفم مبكراً

ابدأي بتعليمه مبكراً

يوصي أطباء الأسنان ببدء رعاية اللثة حتى قبل ظهور الأسنان الأولى لطفلك... امسحي اللثة ليلاً بقطعة قماش ناعمة ومبللة. ثم استخدمي فرشاة أسنان ناعمة عندما يبلغ الطفل من العمر 6 أشهر، واستخدمي الخيط في سن 2 أو 3 سنوات. وحددي له موعداً لزيارة طبيب الأسنان بحلول عيد ميلاده الأول، بغض النظر عن عدد الأسنان التي يمتلكها. فهذه المواعيد المبكرة ستخفف من توتره لاحقاً عند زيارة طبيب الأسنان.

كوني/ كن قدوة حسنة

كوني / كن قدوة حسنة

عندما يتعلق الأمر بتدريس عادات صحية جيدة للأسنان، مارسي أنت ما تعظين به. حيث يحاكي الطفل كل ما يفعله أحد الوالدين، لذلك إذا كان طفلك يراك بانتظام تستخدمين الخيط، فعلى الأغلب سيستخدمه هو، ولمزيد من المرح، قفي أنت وطفلك أمام المرأة وحركي الخيط واجعليه يحاكي حركاتك واحدة تلو الأخرى.

حوّلي تنظيف الأسنان إلى لعبة مرحة

تنظيف الأسنان لعبة مرحة

سواء كان عمرك 6 أو 66 عاماً، يوصي أطباء الأسنان بتنظيف أسنانك مرتين يومياً لمدة دقيقتين في المرة الواحدة. ويرجع ذلك إلى أن الدراسات أظهرت أنه كلما طال وقت تنظيف أسنانك بالفرشاة، أزيلت طبقة البلاك بشكل أفضل. ولتحمسي طفلك على الاستمرار في التنظيف جربي الطرق الآتية:

1 – اختاري توقيت الإعلانات التجارية

توقيت الإعلانات التجارية

علمي طفلك أن ينظف أسنانه مساء عند وقت الإعلانات التجارية، التي يعرضها التلفزيون، ودعيه يسمع صوت الإعلان وهو ينظف أسنانه في الحمام، واختبريه بالسؤال:" كم إعلاناً يمكنك أن تتجاوز وأنت تنظف أسنانك"، ادخلي معه في مسابقة مرحة، لكن تذكري إيقاف تشغيل التلفزيون قبل نصف ساعة على الأقل من موعد النوم لضمان نوم جيد ليلاً.

2 – استخدمي ساعة رملية صغيرة

استخدمي ساعة رملية

اقلبي الجهة المليئة بالرمال واجعليها للأعلى، ودعي الرمل يتسرب، وتحدّي طفلك في الاستمرار في التنظيف بالفرشاة حتى تصل الرمال إلى القاع. أو اشتري لطفلك فرشاة أسنان تومض أو تشغل الموسيقى لمدة دقيقتين. "هذا الابتكار موجود في الأسواق".

3 - قومي بتشغيل أغنيته المفضلة

على أنغام أغنيته المفضلة

وذلك أثناء تنظيفه لأسنانه، هناك تطبيقات مجانية للأطفال، تستمر فيها الأغنية لدقيقتين، وتحتوي على صوت موسيقى خاصة تنبع لموعد استخدام الفرشاة، واستخدام الخيط، واستخدام غسول الفم، وزيارة طبيب الأسنان.

4 – كافئي طفلك على أسنانه البرّاقة

كافئي طفلك على أسنانه البرّاقة

ضعي في اعتبارك تقديم مكافأة بسيطة أو إنشاء مخطط للمكافآت لتشجيع طفلك الصغير على تنظيف أسنانه اللؤلُئِيّة لمدة دقيقتين. لا تنسيْ الثناء عليه بمدحه على أسنانه الشديدة اللمعان.

5 - أخبري طفلك قصة

تنظيف أسنان الحيوانات

يمكن الاعتماد على قصة تروي أحداث معاناة طفل مع تسوس أسنانه، هو طريقة رائعة لجذب الأطفال المترددين في تنظيف أسنانهم، يمكنك أيضاً قراءة كتاب مناسب لعمر طفلك حول العناية بأسنانك، أو السماح له بالتدرب على تنظيف أسنان الحيوانات بالفرشاة.

6 - اختاري الأدوات المناسبة

الفرشاة الكهربائية خيار جيد

قد يكون تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط صعباً على الأيدي الصغيرة. اختاري الأدوات المناسبة للعمر، مثل فرشاة أسنان الأطفال الصغار، وخيط الأسنان من دون حواف حادة، وفرشاة الأسنان الكهربائية، فهي دقيقة التنظيف. كما أن الأطفال الصغار ليس لديهم تلك البراعة اليدوية للتخلص من طبقة البلاك، وإذا كان طفلك متردداً في تجربة الفرشاة الكهربائية، فضعي شعيراتها على راحة يده قبل البدء، ليتأكد من أنها لن تؤذيه.

واسمحي لطفلك أيضاً باختيار فرشاة أسنانه ونكهة معجون الأسنان المفضلة