شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 5 عادات خاطئة تجنبها لتأخير الشيخوخة والحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة أمر لا مفر منه، لكن يمكنك بالتأكيد تأخيرها، وتجنب عادات نمط الحياة التي تجعلك تتقدم في العمر بشكل سريع، بعض هذه الأشياء شائعة ونقوم بها كل يوم عن قصد أو عن غير قصد، ويقدم التقرير التالى 5 عادات يجب عليك الابتعاد عنها للبقاء بصحة جيدة وتأخير الشيخوخة وفقا لما ذكره موقع تايمز أوف انديا.

5عادات تجعلك عرضة للشيخوخة المبكرةزيادة وقت النظر إلى الشاشة

التعرض المفرط للضوء الأزرق من الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، إذا كنت تعمل من المنزل قد لا يمكنك تقليل وقت الشاشة، ولكن يمكنك تقليل وقت وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب مشاهدة المسلسلات بنهم.

لا تنام في الوقت المحدد

عدم النوم في الوقت المحدد هو عامل آخر يمكن أن يستغرق سنوات من حياتك، إذا كنت تنام في وقت متأخر كل ليلة ولا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فأنت لا تسرع من تقدمك فحسب، بل تدعو أيضًا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

التدخين

نعلم جميعًا أن التدخين ضار بالصحة ويجعلك تبدو أكبر سنًا منك، يمكن أن يعطيك علامات واضحة للشيخوخة ويمكن أن يؤثر بعمق على صحتك، يوقف قدرة الجلد على تجديد الخلايا وبالتالي يجعلك تبدو أكبر سناً.

نظام غذائي غير صحي

نمط الحياة الخامل هو السبب الأكبر وراء الجسد غير الصحي، عدم تناول الطعام الصحي والتحرك بشكل كافٍ يمكن أن يضيف المزيد من مشاكل بشرتك، اختر تناول المزيد من الفاكهة والعصائر والوجبات الخفيفة الصحية لإضافة سنوات إلى حياتك.

لا تعتني ببشرتك

قد تفعل كل شيء بشكل صحيح، ولكن لا تزال تقع ضحية الشيخوخة المبكرة لأنك لا تهتم ببشرتك على الرغم من أنك لا تحتاج إلى إجراءات متعددة للعناية بالبشرة للحفاظ على صحة بشرتك، لكن التنظيف والترطيب وعامل الحماية من الشمس ضرورة مطلقة.