شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتوقف قلبك عند العطس؟.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسم الإنسان يقوم ببعض الأشياء الغريبة والمدهشة ومنها عملية العطس، ويعتقد البعض أن قلب الإنسان يتوقف أثناء عملية العطس، فما حقيقة هذا الأمر وهل يتوقف القلب بشكل مؤقت أم أن سرعة نبضات القلب تتباطأ؟.. هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

قال طبيب القلب بمستشفيات كليفيلاند كلينيك كينيث مايوجا: "أول شيء تجب معرفته هو أن هناك فرقًا مهمًا بين توقف قلبك وبين توقف القلب بشكل مؤقت".

وأضاف أن "القلب لا ينبض بمعدل ثابت.. إنه يتسارع ويبطئ طوال الوقت، اعتمادًا على العديد من العوامل، على سبيل المثال، يزداد ارتفاعه عند الجري ويبطئ عند النوم".

وأوضح: "عندما نتحدث عن توقف القلب من الناحية الطبية، فإننا نعني عمومًا وقفة تستغرق 3 ثوانٍ على الأقل لكن يمكن أن يكون هذا التوقف الطويل علامة على وجود مشكلة في ضربات القلب، لكن الخبر السار أن العطس، كوظيفة طبيعية للجسم لا يسبب عمومًا فترات التوقف الطويلة للقلب".

لا يتسبب العطس في توقف قلبك، لكن العطس لديه القدرة على إبطاء معدل ضربات القلب، على الأقل لفترة قصيرة. وقال الدكتور مايوجا: "بينما قد يكون للعطس القدرة على إبطاء ضربات القلب لفترة قصيرة جدًا -على سبيل المثال من زيادة ما يسمى النغمة المبهمة- بشكل عام لا نرى أنه يسبب توقفات ذات مغزى سريريًا".

وأضاف: "نحن نعلم هذا لأن لدينا أجهزة مراقبة للقلب يمكنها تسجيل معدل ضربات قلبك وإيقاعها لمدة تصل إلى أربع سنوات". وتابع: "تم تصميم هذه الشاشات لاكتشاف فترات توقف القلب ذات مغزى سريريًا، وهو أمر لا نراه عمومًا عند العطس".

يعاني بعض الأشخاص من ظاهرة تسمى "إغماء العطس"، عندما يحدث هذا ينخفض ​​معدل ضربات قلبك أثناء العطس وضغط الدم لدرجة أنه يمكن أن يشعر بالدوار أو حتى الإغماء، ولكن أكد الدكتور مايوجا: "هذه الظاهرة نادرة جدًا جدًا حتى بين الأشخاص الذين يعانون من الإغماء بشكل عام".

ومن المهم أنه إذا شعرت بالإغماء أو بالدوار عند العطس، تحدث إلى طبيبك، إذا كنت تعطس كثيرا، وقد تحتاج إلى طبيب حساسية.