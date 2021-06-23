شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية تحميك من الأمراض المزمنة.. منها الكركديه والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروبات الصحية التى تحتوى على الأعشاب مهمة جدًا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الأمراض المزمنة وكذلك تحسن الصحة بوجه عام، وهناك مجموعة من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التى تحارب العدوى والإجهاد التأكسدى الناتج عن الجذور الحرة وتحقق الكثير من الفوائد للجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. 5 مشروبات تحميك من الأمراض المزمنة وتعزز مناعتك وصحتك بشكل عام: 1- الشاي الأخضر

هو بديل صحى للشاى التقليدى، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة المفيدة لتهدئة الالتهابات والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين الذي يمكن أن يسبب جلطات الدم وهو عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

2- شاي البابونج

شاي البابونج مشروب قوي مليء بمضادات الأكسدة التى تحارب بعض أنواع السرطان بجانب خصائصه المضادة للبكتيريا، وهو معروف بآثاره المهدئة التي تساعد على النوم الجيد وتعزيز مناعة الجسم، كما أنه يساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

3- الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه فى محاربة العدوى والأمراض، وهو يحتوى على مركب يسمى جينجيرول الذي يستخدم في العلاجات التي تحمي من أمراض مثل السرطان وضغط الدم والسكري، كما أنه بديل جيد للأدوية المضادة للغثيان، ويمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن والتحكم في مستويات السكر في الدم خاصة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

4- مشروب النعناع

يشتهر النعناع بفوائده للجهاز الهضمى، فهو يحتوي على مركب يسمى المنثول الذي يساعد في استرخاء الأمعاء وتخفيف الانتفاخ، كما أنه غنى بمضادات الجراثيم والأكسدة والخصائص المضادة للفيروسات التي يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان، وهو علاج فعال قصير المدى لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS).

5- الكركديه

يلعب الكركديه دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم، حيث تظهر الأبحاث أنه إذا شرب الشخص الكركديه بشكل مستمر لمدة 6 أسابيع، ينخفض ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن له فوائد وقائية ضد السمنة ويعمل كعلاج محتمل لمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، حيث يحتوى الكركديه على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.