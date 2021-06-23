شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد التعرق على حرق الدهون الزائدة مع ريجيم صحى وممارسة الرياضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العرق ينتشر فى فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ولكن كثير من الأشخاص يعرفون جيدًا أن زيادة التعرق مرتبطة بفقدان الدهون المخزنة بالجسم، لذلك فهو مفيد جدًا بالنسبة لهؤلاء الذين يبحثون عن إنقاص الوزن والتخلص من الدهون، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- هل العرق فى الصيف مفيد للصحة؟

سواء في الصيف أو الشتاء، فإن التعرق مفيد تمامًا للصحة، فالعرق هو آلية الجسم للتبريد، هذا يعني أنه عند التعرق سواء بسبب الطقس أو أثناء جلسة التمرين، يحتاج الجسم إلى البرودة والعودة إلى درجة الحرارة الطبيعية، وإذا لم نعرق فإن الجسم يسخن بشدة.

- هل يمكن أن يساعدك التعرق على تقليل الدهون الزائدة؟

يوصي العديد من خبراء اللياقة البدنية بالتدريب الجاد والتعرق نظرًا لفائدة ذلك، ولكن لا يعنى هذا بالضرورة أنك تحرق الدهون أثناء التعرق، فعندما تعرق أثناء التمرين أو بشكل عام بسبب الطقس الحار، فإن الجسم وقتها يحرق السعرات الحرارية، لأنه يستخدم الطاقة عن طريق حرق الدهون المخزنة، ومع ذلك، عندما تتناول الوجبة التالية، ستعود الدهون للتراكم مرة أخرى.

أما فى رحلة الريجيم، فإن التعرق يساعد بالتأكيد في إنقاص الوزن، ولكن يرتبط الأمر وقتها بعدة عوامل، حيث يتطلب أكثر من مجرد التعرق لفقدان الدهون الزائدة في جسمك، بل يلعب نظامك الغذائي ونوع التمرين الذي تمارسه دورًا حيويًا في تحديد كمية الدهون التي تفقدها.

- طرق أخرى لحرق الدهون الزائدة فى الجسم

يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع ريجيم غذائى صحى وروتين اللياقة البدنية وعادات نمط الحياة، حيث يمكنك وقتها حرق الكثير من السعرات الحرارية والدهون.

استثمر وقتك وجهدك أيضًا في تدريبات القوة لأنها تساعدك على إنقاص الوزن واكتساب العضلات في نفس الوقت، وبمرور الوقت ستلاحظ خسارة كبيرة في الدهون من الجسم أيضًا.

كذلك فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين سيبقيك نشيطًا لفترة أطول من الوقت، فهى واحدة من أكثر الطرق فعالية لبناء وتقوية العضلات إلى جانب فقدان الدهون.

أيضًا شرب الكثير من الماء مهم جدًا لأنه يمنحك شعورًا بالامتلاء لفترة أطول بما يساعد فى حرق الدهون الزائدة.

وفى هذه المرحلة من الريجيم، لا تتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون فقد يؤثر ذلك سلبًا على صحتك، ولكن بدلًا من ذلك، استهلك الدهون الصحية الغنية بالعناصر الغذائية.