شكرا لقرائتكم خبر عن التوت طريقك لصحة جيدة.. مضاد للالتهابات ويحافظ على قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوت من الفاكهة الغنية بالفيتامنيات التي تحافظ على صحتك وتحميك من العديد من الأمراض، حيث تلعب دورا في تحسين حدة البصر ومنع اعتام عدسة العين بالإضافة الى دوره في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع drhealthbenefits، هناك فوائد صحية للتوت، أهمها:تحسين النظر

يحتفظ التوت بقدرته الخاصة على تحسين رؤية العين ووظائفها وحمايتها من المشاكل الصحية، حيث يحتوي على مركبات أنثوسيانوسيدات التي يمكن أن تساعدك في علاج مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين ، والعمى الليلي ، والزرق، وتقليل معدل التنكس البقعي ، وبالتالي الحفاظ على عمل العينين بشكل طبيعي.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

يساعد في مكافحة مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، مثل الإسهال وعسر الهضم والدوسنتاريا والتهابات المعدة.

3.تقوية المناعة

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل ضد الجذور الحرة، التي تقلل احتمالية إصابة الشخص بنزلات البرد والسعال ونزلات البرد أو الالتهابات.

4.تنظيم مستويات ضغط الدم

يحتوي التوت على عدة أنواع من مركبات الفلافونويد المسئولة عن ترقق الدم، وبالتالي تقليل احتمالية ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على سلامة الشعيرات الدموية، كما يسهم في تخفيف اضطرابات الأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية والدوالي.

5. تخفيف آلام الدورة الشهرية

يساعد في علاج القرحة ويمنع مرض الثدي الليفي ويخفف آلام الطمث وانقباضات الرحم.

6.مضاد للالتهابات

يحتوي التوت على خصائص مضادة للالتهابات ويعزز التئام الجروح والحروق، و تنظيف الأغشية المخاطية للأنف والفم والحلق.