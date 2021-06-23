شكرا لقرائتكم خبر عن هل الفاصوليا المعلبة صحية؟ تعرف على الفوائد والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاصوليا من عائلة البقوليات، وغذاء أساسى فى بعض الثقافات ومصدر مهم للبروتين النباتى والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الحديد وحمض الفوليك، ويمكنك شراءها إما مجففة أو معلبة، لكن بعض الأشخاص يعتقدون أن الفاصوليا المعلبة أقل قيمة من الناحية الغذائية أو ضارة مقارنة بالمجففة، وفى التقرير التالى سوف نتعرف ما إذا كانت الفاصوليا المعلبة جيدة أم ضارة لصحتك، بحسب ما نشره موقع "healthline".





كيف يتم صنع الفاصوليا المعلبة؟

يتم طهى الفاصوليا جزئيًا وتعليبها تحت حرارة وضغط عاليين، حيث يتم ترطيب الفاصوليا المجففة أولاً بالماء الساخن عند 75-85 درجة مئوية، وتقتل هذه العملية أى كائنات دقيقة على سطح الحبوب، ثم تتم معالجتها بأى إضافات غذائية، بما فى ذلك الملح، وتعبئتها تحت ضغط وحرارة مرتفعين.

فوائد الفاصوليا المعلبة

الفاصوليا هى مصدر مهم للبروتين النباتى وهى بديل مناسب للحوم فى النظام الغذائى.

أثبتت الأنظمة الغذائية النباتية، أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائى، وقد تحسن أيضًا وظائف المخ، كما يعد البروتين أيضًا عنصرًا غذائيًا مهمًا لفقدان الوزن.

الألياف الغذائية

تحتوى الفاصوليا على الألياف الغذائية وهى نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع جسمك هضمها، وأظهرت الأبحاث أنه يمكن أن تساعدك الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يدعم فقدان الوزن وخفض مستويات الكوليسترول فى الدم.

صحة الأمعاء

الفاصوليا هى أيضًا غذاء بريبيوتيك، ومصدر للتغذية للبكتيريا المفيدة التى تعيش فى أمعائك، وتحتوى الفاصوليا على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات وخافضة للدهون، ما يعنى أنها تساعد فى تقليل الالتهاب ومستويات الدهون فى الدم.

الفاصوليا تدعم ميكروبيوم الأمعاء الذى يلعب دورًا فى صحتك العامة، بما فى ذلك إدارة الوزن، وتشير الأبحاث إلى أنها قد تحمى من تطور الأمراض التنكسية العصبية.

السلبيات المحتملة للفاصوليا المعلبة

الفاصوليا المعلبة آمنة للأكل، لكن هناك مخاطر منخفضة من الأطعمة المعلبة قد تكون مصدرًا لزيادة الملح والنترات والنتريت والمعادن الثقيلة التى قد تشكل مخاطر على صحة الإنسان.

ووجدت دراسة أجريت عام 2020 فى نيجيريا أن بعض الأطعمة المعلبة تحتوي على ملوثات بيئية، وقد تحتوي الفاصوليا المعلبة على النترات والنتريت وهى مواد حافظة تستخدم في الأطعمة المعلبة وكمضافات غذائية في اللحوم المعالجة، وهى تساعد في منع نمو العفن والبكتيريا.

وقد يؤدى الاستهلاك المفرط للنترات والنتريت إلى تعطيل تدفق الدم والأكسجين في الجسم، فإن هذه المركبات آمنة في الجرعات الصغيرة، وقد أظهرت الأبحاث أنها تلعب دورًا مهمًا فى إنتاج أكسيد النيتريك فى الجسم، ما يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل تخثر الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

قد تحتوى على ملح

يعد الملح (الصوديوم) من العناصر الغذائية الأساسية التى تساعد جسمك على تنظيم حجم الدم وضغط الدم، بينما يحتاج جسمك إلى كميات صغيرة من الملح، ويمكن أن يؤدى استهلاك الكثير من الملح إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والسكتة الدماغية.

وتوصى الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين بالحد من التناول اليومى للصوديوم إلى 2300 مجم، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح، ويمكن أن تحتوى علبة الفاصوليا المعلبة على ما يصل إلى 25% من الاستهلاك اليومي الموصى به من الملح (570 مجم).

كيفية استخدام الفاصوليا المعلبة

عند شراء الفاصوليا المعلبة، افحص العلبة بحثًا عن الخدوش واختر العلب الخالية من أي عيوب.

اقرأ ملصقات العناصر الغذائية واختر المنتجات ذات مستويات الملح المنخفضة.

اشطف الفاصوليا المعلبة لإزالة بعض الملح قبل طهيها.