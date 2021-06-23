شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك لو تناولت الشوفان ليلًا.. يُقلل التوتر ويقضى على الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشوفان عادة أحد خيارات الإفطار الصحية وسهل التحضير، وإذا كنت قد بدأت رحلة الريجيم من أجل إنقاص الوزن، فلابد أن الشوفان يأتى ضمن قائمة الأطعمة المفضلة لتحقيق أهداف إنقاص الوزن، حتى أنه يمكن تناوله فى المساء وليس فقط على وجبة الإفطار بما يفيد خطة الدايت الخاص بك نظرًا لفوائده الصحية المتعددة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. تعرف على الفوائد التى يحققها الشوفان حتى عند تناوله ليلًا: 1- يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول

الشوفان غني بالألياف وقليل الدهون مما يجعله مغذيا للغاية، كما أنه يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول مما يساعد فى القضاء على الشعور بالجوع الذى قد يسيطر عليك خاصة فى الليل، كما أنه يمنحك الشعور بالاسترخاء ويساعدك على النوم الجيد.

2- يساعد في تقليل التوتر

يساعد تناول الشوفان على تقليل التوتر لأنه يفرز هرمون السيروتونين، لذلك فهو مفيد تناوله ليلًا بل وفي أي وقت من اليوم، فهو وجبة غنية بالمغذيات الصحية التى يحتاجها الجسم.

3- يساعد على إنقاص الوزن

نظرًا لأن الشوفان يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، لذلك فأنت لن تشعر بالجوع كثيرًا، حيث يساعدك الشوفان على تجنب الوجبات الخفيفة غير الصحية، كما أنه غني بالألياف التي تساعد في الهضم وهو مفيد للأشخاص الذين يتبعون الريجيم لإنقاص الوزن، حيث يعانون خلال هذه الفترة من مشاكل في الهضم، بينما يساعدك تناول الشوفان على تنظيم حركات الأمعاء.

يمكنك تناول وصفة الشوفان الكلاسيكية عن طريق إضافة الماء والحليب إلى الشوفان، ولكن هناك العديد من الوصفات الأخرى الصحية مع الشوفان والتى تحقق نفس الفوائد.