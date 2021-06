مرض غامض يسبب العمى ويقتل مئات الطيور

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:10 صباحاً - يشعر خبراء الحياة البرية في ماريلاند وفرجينيا وواشنطن العاصمة ووست فرجينيا بالحيرة من مرض غامض يسبب التورم في عيون الطيور، وكذلك الإعاقات العصبية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه..

تم ربط المرض، الذي تم تعقبه لأول مرة في مايو، بما لا يقل عن 325 حالة من الطيور المريضة أو الميتة.

وفقاً لبيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) ،فإنّ العديد من الطيور كانت تعاني من مقل العيون المتورمة ، ” مصحوبة بحركات متذبذبة تشير إلى مشاكل عصبية.”

في الوقت الحالي ، لم يؤثر المرض على أي حيوانات أخرى ويبدو أنه يؤثر فقط على grackles و blue jays الوليدة ، وهما نوعان شائعان في منطقة منتصف المحيط الأطلسي.

وقالت ميغان كيرشجيسنر ، البيطرية في إدارة موارد الحياة البرية في فرجينيا ، لصحيفة واشنطن بوست: “يبدو أنّ العدوى منتشرة على نطاق واسع ، كما أنها تمتد لفترة زمنية جيدة”. “وأنها مستمرة.”

بالتعاون مع دائرة الحدائق الوطنية و USGS ، تقوم الوكالات البيئية في الولايات الأربع بإجراء اختبارات وتحقيقات مستمرة في سبب الوفاة.

ويحذرون من أنّ الطيور التي تتجمع في الأماكن المخصصة للمياه والمغذيات يمكن أن تنقل الأمراض ، وقد طلبوا من الجمهور إزالتها إلى أن تنتهي الأزمة.

وقالت كيرشجيسنر لصحيفة The Post: “في فصل الربيع عندما يكون الطعام وفيراً ، لا يوجد سبب لإخراج تلك المغذيات”.

“ولكي نكون صادقين تماماً ، وخاصة في هذه الحالة ، فإنها يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.”

كإجراء وقائي إضافي ، يجب تنظيف المغذيات والحمامات الخاصة بالطيور بمحلول مبيض بنسبة 10 بالمائة.

كما تنصح الناس بتجنب التعامل مع الطيور ، وخاصة المرضى منها أو الميتة ، وبارتداء القفازات التي يمكن التخلص منها في حالات الضرورة ووضع الطيور الميتة داخل الأكياس البلاستيكية القابلة للغلق في سلة المهملات.

نشجع أي شخص يضطر إلى مواجهة الطيور المريضة أو الميتة ، على الاتصال بوكالة الحفاظ على الحياة البرية في الولاية أو المقاطعة لتقديم معلومات على نموذج حدث الوفيات في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يأتي الوباء الغريب بعد أقل من عام من وفاة مئات الآلاف، وربما الملايين ، من الطيور المغردة المهاجرة بسبب الجوع في جنوب غرب الولايات المتحدة.

يعتقد الباحثون أنّ حرائق الغابات التي دمرت كاليفورنيا وغيرها من الولايات الأمريكية الغربية العام الماضي أجبرت الطيور على الهجرة في وقت مبكر أو اتخاذ طرق أطول استنفدت احتياطيات الطاقة الخاصة بها.

وفقاً لعلماء الأحياء وقسم الأسماك في نيو مكسيكو ، فإن مفاجأة coldsnap في أوائل سبتمبر من المحتمل أيضاً أن تضاف إلى عدد القتلى.

استبعدت نتائج المختبر العدوى الفيروسية والبكتيرية والطفيليات والمبيدات الحشرية.

كما تم استبعاد التسمم بالدخان الناتج عن الحرائق نفسها باعتباره الجاني ، لكن 80 في المائة من الجثث التي تم تحليلها أظهرت علامات على ” الهزال الشديد.”

تم اكتشاف مئات الطيور الميتة لأول مرة في 20آب في نطاق صواريخ وايت ساندز التابعة للجيش الأمريكي ونصب وايت ساندز الوطني.

في غضون أسابيع ، ظهرت جثث الطيور في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك الأنواع مثل warblers و bluebirds و blackbirds، وكذلك في كولورادو وتكساس والمكسيك.

وأفاد سكان وعلماء الأحياء في المنطقة أيضاً رؤية الطيور تتصرف بغرابة قبل وفاتها، فكانت تتصرف وكأنها في حالة خمول ولا تستجيب ، مما أدّى إلى تصادمات متكررة مع السيارات.

أظهرت معظم العينات التي تم اختبارها علامات حادة على المجاعة ، بما في ذلك المعدة الفارغة ، والفشل الكلوي ، وكميات ضئيلة من الدم في الأمعاء ، ونقص رواسب الدهون وعضلة الثدي المنكمشة بشدة.

من غير الواضح ما الذي تسبب في هذه الكارثة الأخيرة ، لكن تقرير جمعية أودوبون لعام 2019 أشار إلى أنّ ثلثي طيور أمريكا الشمالية تواجه الانقراض بسبب تغير المناخ والطقس.

أظهرت دراسة منفصلة أجراها مختبر كورنيل لعلم الطيور أنّ أعداد الطيور في أمريكا الشمالية انخفضت بنحو 3 مليارات طائر منذ 1970 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التدخل البشري.

على الجانب الإيجابي ، قامت اللوائح التي تهدف إلى الحدّ من التلوث أيضاً بتباطؤ هذا الانخفاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وجد تقرير في the Proceedings Of The National Academy Of Sciences أنّ الحد الأقصى لانبعاثات الأوزون التي تم وضعها كجزء من قانون الهواء النظيف قد أنقذ ما يصل إلى 1.5 مليار طائر في السنوات الـ 40 الماضية ، أي ما يعادل 20 في المائة من جميع الطيور في الولايات المتحدة اليوم.

من جهة أخرى، يواجه أكثر الطيور المحبوبة في أمريكا ، النسر الأصلع ، تهديداً خاصاً به: وهو السم المستخدم للقضاء على الفئران.

فقد تم العثور على سمّ القوارض في أكثر من 80 في المئة من النسور الصلعاء والذهبية الميتة التي تم فحصها بين 2014 و 2018 .

إنّ هذا السم الثقيل هو مضاد للتخثر ويهدف إلى تخفيف دم الفئران والجرذان بعد تناوله ، مما يؤدي في النهاية إلى قتلهم.

لسوء الحظ يمكن أن يبقى في جسم الضحية لبعض الوقت ويمكن أن يدخل نظام الطيور التي تفترس عليه.

ماتت نسبة صغيرة فقط من النسور بسبب التسمم ، بعد أن أظهرت علامات نزيف داخلي خطير ولم تكن قادرة على تكوين جلطات.

ووصف الخبراء أنّ الوجود الواسع النطاق لهذه المادة السامة ينذر بالخطر خاصة أنّ هذه الأنواع من الطيور قد عادت مؤخراً من شفيرالانقراض.

والخبر السار هو أنّ عدد النسور الصلعاء في الولايات المتحدة قد تضاعف أكثر من أربعة أضعاف في السنوات العشر الماضية ، وفقاً لمسح أجرته دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية في مارس 2021 ، مع وجود أكثر من 316,000 في الولايات المتحدة القارية ، بالإضافة إلى أكثر من 70,000 من أزواج التعشيش.