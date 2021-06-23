شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض نقص فيتامين ب 12 والمقدار الذى يحتاجه الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12، هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الماء، وهو مهم جدًا لعمل المخ بشكل طبيعى، كما يلعب دورًا مهمًا في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي في جسمك، ويساعد أيضًا في تخليق الأحماض الدهنية وإنتاج الطاقة.

فيتامين ب12 هو الأكثر تعقيدًا من الناحية الهيكلية والذي يتوفر بشكل طبيعي في اللحوم فقط، وإلا يمكنك الحصول عليه في شكل مكملات، ويمكن للجسم تخزين فيتامين ب 12 لمدة تصل إلى أربع سنوات، ولكن إذا لم تتناول كمية كافية منه سوف يتضرر الجسم، ويكون له تأثير خاص على الجهاز العصبي والدماغ، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- ما هو المقدار الذى يحتاجه الجسم من فيتامين ب 12؟

يعتمد تناول فيتامين ب 12 على عوامل مختلفة بما في ذلك العمر وعادات الأكل والحالة الصحية لكل شخص.

وفقًا للعمر، ففيما يلى الكمية التي يجب أن تحصل عليها من هذا الفيتامين يوميًا:

1- من 0-6 شهور: 0.4 ميكروجرام

2- من 7 إلى 12 شهرًا: 0.5 ميكروجرام

3- من 1-3 سنوات: 0.9 ميكروجرام

4- من 4-8 سنوات: 1.2 ميكروجرام

5- من 9-13 سنة: 1.8 ميكروجرام

6- من 14-18 سنة: 2.4 ميكروجرام

7- فوق 18 سنة: 2.4 ميكروجرام

8- المرأة الحامل: 2.6 ميكروجرام في اليوم و2.8 ميكروجرام في حالة الرضاعة الطبيعية.

- كيفية الحصول على فيتامين ب 12 من نظامك الغذائي ؟

يمكنك العثور على فيتامين ب 12 من مصادر حيوانية مثل منتجات الألبان والبيض واللحوم والأسماك والدواجن.

بالنسبة للأشخاص النباتيين، الذين لا يأكلون اللحوم، يمكنهم الحصول على فيتامين ب 12 فقط في شكل مكمل، أو استشارة طبيب التغذية للحصول على أطعمة تدعم هذا الفيتامين.

أما الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في امتصاص هذا الفيتامين من الطعام، مثل كبار السن والمرضى الذين يعانون من فقر الدم الخبيث أو الذين يعانون من اضطرابات معوية، فيمكنهم تناول هذا الفيتامين فى صورة المكملات الغذائية لتجنب نقصه.

- ما هى أعراض نقص فيتامين ب 12 ؟

1- الشعور بضعف عام

2- ضيق في التنفس

3- شحوب الجلد أو اصفراره

4- الإمساك وفقدان الوزن

5- مشاكل فى الأعصاب والشعور بضعف العضلات

6- صعوبة في المشي، ووخز في اليدين والقدمين

7- مشاكل عقلية مثل الاكتئاب والارتباك وفقدان الذاكرة.

- من هم الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12؟

1- الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، لأن نظامهم الغذائي يستبعد تمامًا المصادر الحيوانية التى تحتوى فى الأساس على هذا الفيتامين.

2- كبار السن بسبب عدم القدرة على امتصاص الفيتامين من الطعام.

3- الأشخاص المصابون بفقر الدم الخبيث لأن حالتهم لا تسمح لهم بامتصاص فيتامين ب 12 بسبب نقص بروتين يسمى العامل الداخلي (IF).

4- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الأمعاء الدقيقة

5- مرضى داء كرون