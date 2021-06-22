وضع صحي "حرج جدا" في ولاية تونسية.. والسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول صحي في تونس، الثلاثاء، أن الوضع الصحي "حرج جدا" في ولاية باجة شمال غرب البلاد.

وأعلنت الحكومة فرض إغلاق تام في ولاية باجة بسبب انتشار سريع لوباء "كوفيد-19".



وقال المدير الجهوي للصحة بولاية باجة إلياس عمّار لفرانس الأنباء الفرنسية: "سجلنا معدل عدوى ما بين 600 و700 شخص على كل 100 ألف ساكن ما أوصلنا إلى وضع حرج جدا وخصوصا أن منظومتنا الصحية هشة".

وأعلنت الحكومة التونسية، الأحد، فرض إغلاق لأسبوع في 4 ولايات يتجاوز فيها معدل العدوى بفيروس كورونا 0,4 بالمئة، فيما تواجه المستشفيات صعوبات في معالجة الإصابات الخطرة في بعض مناطق البلاد.

وأعلن وزير الصحة فوزي المهدي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، تركيز مستشفى ميداني في المنطقة لتخفيف الضغط على بقية المنشآت الصحية على صعيد عدد المرضى.

وعززت قوات الأمن مراقبتها للمدخل الرئيسي لولاية باجة، إثر قرار الحجر وأغلقت غالبية المحلات والإدارات والأسواق التجارية أبوابها بينما ظل العديد من السكان يتجولون في شوارع المدينة.

وأضاف المدير الجهوي للصحة: "رفعنا طاقتنا إلى مستوى 80 سرير أكسيجين وتحوّل كل المستشفى تقريبا إلى قسم لمعالجة كوفيد-19".

وبلغت نسبة الضغط على أسرة الإنعاش في الولاية 100% و78 % على أسرّة الأكسيجين في المؤسسات الاستشفائية الحكومية، بحسب إحصاءات وزارة الصحة التونسية.

وأحصت السلطات الصحية التونسية عشرات الوفيات يوميا في البلاد، وسجلت أكثر من 385 ألف إصابة مؤكدة ونحو 14 ألف وفاة جراء كورونا منذ آذار/مارس 2020.

ومنذ انطلاق حملة التطعيم أواخر آذار/مارس لم تتمكن السلطات من تلقيح سوى 500 ألف شخص في بلاد يقطنها نحو 11,7 مليون نسمة.