أسترازينيكا: لقاحنا فعال ضد سلالتين هنديتين متحورتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة أسترازينيكا، الثلاثاء، إن لقاحها الواقي من مرض كورونا فعال في الوقاية من سلالتي دلتا وكابا المتحورتين من فيروس كورونا اللتين ظهرتا للمرة الأولى في الهند.

وأشار البيان إلى دراسة أعدتها جامعة أكسفورد ودرست قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد سلالتي دلتا وكابا.



وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,875,359 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة، الثلاثاء.

وتأكدت إصابة أكثر من 178,697,640 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره.



وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الهند (1167 وفاة) والبرازيل (761) وكولومبيا (648).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (602,092) والإصابات (33,554,339)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.