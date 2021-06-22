2.4 مليار دولار.. "قبلة كورونا" لإنقاذ 10 مطارات أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد أكبر 10 مطارات تجارية في الولايات المتحدة للحصول على ما يقرب من 2.4 مليار دولار من أموال الإغاثة المرتبطة بجائحة كورونا.

وتحصل هذه المطارات على هذا الدعم، وفقا لصيغة وضعها الكونجرس في وقت سابق من هذا العام.

7.4 مليار دعم للطيران

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنها ستقدم 7.4 مليارات دولار لعشرات المطارات، والمطاعم، والمتاجر، والأعمال الأخرى، التي تضررت من تعطل حركة الطيران الجوي بسبب الجائحة.

وأضافت، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية، أنه سيتم صرف 600 مليون دولار أخرى للمطارات من خلال برامج المنح الحالية.

وأوضح وزير النقل بيت بوتيجيج، في بيان، إن منح الإنقاذ للمطارات "تتيح لها الإبقاء على العاملين وتساعد قطاع الطيران على التعافي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

خطة تحفيز

وهذه الأموال هي جزء من حزمة تبناها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من تداعيات كورونا.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 11 مارس/آذار الجاري، على قانون بأضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ أمريكا، غداة تبني الكونجرس لها.

وبهذا التوقيع تدخل خطة التحفيز حيز التنفيذ، في ذكرى مرور عام على بدء الإغلاق الشامل في الولايات المتحدة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن حزمة التحفيز، نحو 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية.

كما يشمل التحفيز، توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.

خسائر المطارات

ومنتصف شهر يناير/ كانون الأول الماضي، توقعت المطارات الأمريكية أن تغرق في خسائر جائحة كورونا، وطلبت مزيدا من الدعم الحكومي، رغم حصولها على 12 مليار دولار فعلا.

وقالت مجموعة تمثل المطارات الأمريكية الرئيسية، في 18 فبراير/ شباط الماضي، إنها تتوقع أن تبلغ تكلفة التراجع الحاد في حركة السفر بسبب جائحة فيروس كورونا 40 مليار دولار على مدى عامين، وطلبت مزيدا من الدعم الحكومي.