أطعمة تساعدك على التركيز قبل الامتحان.. أبرزها الشوكولاتة الداكنة والتوت

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائى دورا هاما فى مساعدة أبنائك على التركيز وتنشيط الذاكرة قبل أداء الامتحانات، فتناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن والحديد يساعد على تقوية المخ وتعزيز الدورة الدموية أثناء المذاكرة، وذلك وفقا لما نشر من موقع healthline.

1. التوت :

غني بشكل خاص بمركبات الفلافونويد التي تسمى الأنثوسيانين والتى تحسن الأداء العقلي عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، والحماية من الالتهابات، وتحسين بعض مسارات الإشارات التي تعزز إنتاج الخلايا العصبية والعمليات الخلوية المرتبطة بالتعلم والذاكرة.