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شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعدك على التركيز قبل الامتحان.. أبرزها الشوكولاتة الداكنة والتوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائى دورا هاما فى مساعدة أبنائك على التركيز وتنشيط الذاكرة قبل أداء الامتحانات، فتناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن والحديد يساعد على تقوية المخ وتعزيز الدورة الدموية أثناء المذاكرة، وذلك وفقا لما نشر من موقع healthline.
امتحانات
فيما يلي أهم 7 أطعمة تساعدك على التركيز:
1. التوت :
غني بشكل خاص بمركبات الفلافونويد التي تسمى الأنثوسيانين والتى تحسن الأداء العقلي عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، والحماية من الالتهابات، وتحسين بعض مسارات الإشارات التي تعزز إنتاج الخلايا العصبية والعمليات الخلوية المرتبطة بالتعلم والذاكرة.
2. الحمضيات :
تعتبر ذات قيمة غذائية عالية، وقد ارتبط تناولها بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز صحة الدماغ، فالحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت غنية بالفلافونويد.
3. الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو:
تناول الشيكولاتة الداكنة يساعد على تحسين مزاجك ويجعلك تشعر بالهدوء والسعادة.
الشوكولاتة الداكنة
4. المكسرات:مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ، بما في ذلك فيتامين هـ والزنك، مما يجعلها اختيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة للدراسة.
5. البيض :
لأنه غنى بالعناصر الغذائية الضرورية لوظيفة الدماغ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ، والكولين ، والسيلينيوم.
6. الأفوكادو :
يعد مصدر ممتاز لمادة اللوتين والذى يؤثر بشكل إيجابي على وظائف المخ.
الأفوكادو
7. البنجر:
منتجاته غنية بالنترات التي يحولها جسمك إلى جزيء يسمى أكسيد النيتريك، ويلعب أكسيد النيتريك العديد من الأدوار المهمة في صحتك بما في ذلك الاتصال المناسب بالخلايا العصبية ، وتدفق الدم، ووظيفة الدماغ.