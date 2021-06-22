شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار تناول الشاى بعد الطعام مباشرة.. يصيبك بالحموضة والغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاي من أكثر المشروبات المفضلة، والتى تحظى بشعبية كبيرة في العالم، وتم استخدام الشاي لخصائصه العلاجية في الطب التقليدي لعدة قرون، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الشاي قد تلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان والسمنة والسكري وأمراض القلب، وبرغم ذلك فإنه يشكل ضررا على صحتك إذا تناولته بعد الطعام مباشرة، طبقا لتقرير نشر فى موقع " Healthline".

وفيما يلى أبرز مخاطر تناول الشاى بعد الطعام مباشرة: 1-انخفاض امتصاص الحديد

"العفص" الموجود في الشاي والتى تمنحه نكهته المميزة تعمل على خفض امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي، فإذا كنت تعاني من نقص الحديد، احذر شرب الشاي بعد الوجبات مباشرة.

وإذا كنت تعاني من نقص الحديد ولكنك لا تزال تستمتع بشرب الشاي، ففكر في تناوله بين الوجبات كإجراء وقائي إضافي، لتقليل تأثيره على قدرة جسمك على امتصاص الحديد من طعامك.

2- زيادة القلق والتوتر والأرق

تحتوي أوراق الشاي على مادة الكافيين، وقد يساهم استهلاك الكافيين الزائد من الشاي في الشعور بالقلق والتوتر والأرق، وإذا لاحظت أن عادتك في تناول الشاي تجعلك تشعر بالتوتر، فقد تكون علامة على ضرورة تقليل شرب الشاي.

3-قلة النوم

لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، وتناوله بشكل زائد يقلل من إنتاج هرمون مما يؤدى إلى تعطل دورة نومك.

4-الغثيان

قد تسبب بعض المركبات الموجودة في الشاي الغثيان، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو على معدة فارغة أو بعد الطعام مباشرة.

5-حرقة من المعدة

قد يسبب الكافيين الموجود في الشاي حرقة في المعدة أو يؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع الحمضى الموجود مسبقًا، بسبب قدرته على إرخاء العضلة العاصرة للمريء وزيادة إنتاج الحمض في المعدة، خاصة إذا تناولته بعد الطعام.

6-الصداع

يمكن أن يساهم استهلاك كميات كبيرة من الكافيين الموجود بالشاي بشكل روتيني في الإصابة بالصداع المزمن.

7-الشعور بالدوخة

على الرغم من أن الشعور بالدوخة أو الدوار يعتبر من الآثار الجانبية الأقل شيوعًا، إلا أنه قد يكون بسبب شرب الكثير من الشاي.

8-زيادة ضربات القلب

حتى الكميات الصغيرة من تناول الشاي بانتظام يمكن أن تساهم في الاعتماد على الكافيين، وقد تشمل أعراض انسحاب الكافيين الصداع والتهيج وزيادة معدل ضربات القلب والإرهاق.