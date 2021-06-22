شكرا لقرائتكم خبر عن عصير القصب المشروب المفضل للمصريين فى الصيف .. اعرف أهميته لصحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير القصب من المشروبات المفضلة التي يقبل عليها المصريين، خاصة خلال فصل الصيف، لأنه منعش ويمنحك الترطيب المناسب لجسمك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، بجانب أنه يساعدك في التخلص من العطش.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فأن قصب السكرى يعتبر من المُحليات الطبيعية، التي تحافظ على مستويات الكوليسترول بجسمك، بجانب فوائدها الصحية الأخرى.

ومن أبرز فوائد كوب عصير القصب على الصحة الأتى: 1. الحفاظ على صحة الدماغ

يحتوي عصير قصب السكر على الكثير من الكربوهيدرات الهامة للحفاظ على صحة الدماغ مما يجعله يمنحك التركيز وتنشيط الذاكرة.

2. الحفاظ على صحة القلب

الكربوهيدرات الموجودة في عصير القصب مفيدة جدًا لصحة القلب والحفاظ على مستويات الكوليسترول بجسمك.

3. يحتوى على مضادات أكسدة

يحتوى عصير القصب على مضادات الأكسدة القوية الفعالة في الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان، وخاصة خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والرئة .

4.تقوية اللثة والأسنان

يسهم عصر القصب في تقوية اللثة والأسنان، لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن ويملك قدرة للتغلب على تسوس الأسنان، كما يمكن للمعادن الموجودة في قصب السكر أن تمنع رائحة الفم الكريهة.

5. الحفاظ على صحة الكلى

يحتوي قصب السكر النقي على الكثير من الكربوهيدرات التي تساعدنا في الحصول على كلية صحية وتنظيفها بالكامل، وتسهم في تجنب تكوين الحصوات لأنها مركبات قلوية.

6.التغلب على نزلات البرد والانفلونزا

عصير القصب يسهم في الشفاء سريعا من نزلات البرد والتخلص من الانفلونزا ويسهم في علاج التهابات الحلق.

7. الوقاية من السكتة الدماغية

تناول عصير القصب يحسن من أداء عملية التمثيل الغذائي للجسم، ويعوض نقص السوائل والتي تسهم في الوقاية من حدوث السكتة الدماغية.