شكرا لقرائتكم خبر عن هل سماعات البلوتوث ضارة على الصحة ؟.. اعرف الاجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل خبراء الصحة التحذير من المخاطر الصحية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والرقمية، ومن أكثرها شيوعًا هي المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام سماعات رأس البلوتوث، وكانت هناك العديد من التقارير والادعاءات التي تشير إلى أن الاستخدام المطول لسماعات البلوتوث قد يكون ضارًا بصحة دماغك، وقد يكون أيضًا مصدرًا للسرطان، فهل هناك سبب علمى لهذا الأمر؟

هل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth غير آمنة حقًا للاستخدام؟ هو ما سيتم عرضه في السطور التالية وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.



سماعه البلوتوث

هل تشكل سماعات البلوتوث خطرا؟

تشير بعض الادعاءات المتداولة على الإنترنت، والتي بحثها الخبراء، إلى أن سماعات البلوتوث وسماعات الرأس الصغيرة قد تضخ الإشعاع في الدماغ وقد تسبب السرطان، وهو ما يمكن أن يكون مقلقًا، يناقش الخبراء أيضًا أنه نظرًا لأن سماعات الرأس توضع عادة بالقرب ، في أعماق الأذن ، فإن الأنسجة الحيوية تتعرض لترددات راديو عالية المستوى.



سماعه البلوتوث 3

على مر السنين، أثار الباحثون أيضًا أن سماعات البلوتوث تستخدم تقنية المجال الكهرومغناطيسي غير المؤين، مما يثير مخاوف صحية خطيرة، كما ذهب البعض بعيدًا إلى حد اقتراح أن الاستخدام طويل الأمد لمثل هذه الأجهزة والأدوات أثناء الحمل يمكن أن يسبب آثارًا ضارة ، بما في ذلك زيادة خطر فقدان الحمل أكثر من المعتاد والنساء اللائي يلدن أطفالًا يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) طنين الأذن، هناك مخاطر متزايدة من أورام المخ.

ومع ذلك ، قد لا يكون كل شيء صحيحًا بينما تصدر أجهزة Bluetooth وسماعات الرأس إشعاعات ، لا يتوفر دليل طويل الأمد على الأخطار الفعلية لذلك يبدو أن معظم الأبحاث تركز على التعرض للإشعاع عالي المستوى غير المؤين حتى الآن، و قال البعض أيضًا أنه بينما تعمل أجهزة Bluetooth وفقًا للحد المسموح به ، فإن موجات الراديو لا تجلس حقًا داخل قناة الأذن ، وبالتالي ، قد لا تكون خطرة كما يُزعم.

وفقًا للمعلومات المدرجة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن انتشار الإشعاع غير المؤين عبر هذه الأجهزة يمكن أن يكون ضارًا فقط عندما يكون الشخص على اتصال مباشر بها ، لفترات مكثفة.

يعتمد التعرض والإشعاع من هذه الأجهزة أيضًا بشكل كبير على الاستخدام والأكثر من ذلك ، نادرًا ما يُناقش أن الإشعاع المنبعث من سماعات الرأس يكون أقل بكثير عند مقارنته بأجهزة مثل الهواتف المحمولة ، التي يتم استخدامها بشكل متكرر ، ولفترات طويلة.

وبالتالي ، في حين لا تزال هناك أدلة متزايدة حول المخاطر الواضحة لاستخدام سماعات البلوتوث وغيرها من الأدوات ، هناك أيضًا انقسام كبير بين الباحثين في نفس الوقت.

ما المخاوف والمخاطر الصحية الأخرى التي يمكن أن يسببها استخدام البلوتوث؟



سماعات البلوتوث

بصرف النظر عن المخاطر التي تم الحديث عنها بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المؤين ، يقترح بعض العلماء أن المخاطر الكامنة والآثار الجانبية قد تكون أكثر خطورة على سبيل المثال ، أشارت بعض الدراسات الصغيرة إلى أنه بصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بالسرطان ، فإن الإشعاع المفرط و EMR يمكن أن يتسبب أيضًا في العديد من الاضطرابات العصبية وتلف الحمض النووي أيضًا. ومع ذلك، نظرًا لأن هذا قيد الدراسة، سنحتاج إلى مزيد من البحث على نطاق واسع لتأكيد النتائج والأخطار المحتملة.

هل يجب عليك استخدامها؟

تذكر أن المخاطر الصحية من أجهزة Bluetooth وغيرها من الأجهزة المحددة الباعثة للإشعاع تخضع للأدلة العلمية ، وبالتالي ، فإن البيانات حاليًا غير حاسمة.

ومع ذلك، فإن موجات الإشعاع وموجات EMT التي تأتي عبر الهاتف المحمول الثقيل والأدوات الكبيرة الأخرى أعلى بكثير مما قد تعرضه لك سماعة البلوتوث حتى لو لم تكن آمنة تمامًا ، لتوخي الحذر ، يمكن للمرء ببساطة محاولة الحد من تعرضهم أو استخدامهم لسماعات البلوتوث.

يجب أن يكون معروفًا أيضًا أن الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية يرتبط بأنواع معينة من السرطان والعديد من الآثار الصحية الأخرى ، بصرف النظر عن اضطرابات نمط الحياة لذلك، من المفيد دائمًا الحد من الاستخدام.