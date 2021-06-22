بايدن يخفق في تحقيق أول هدف بملف التلقيح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، تعذّر تحقيق هدف الرئيس جو بايدن بشأن تطعيم 70% من الأمريكيين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا بحلول 4 يوليو/تموز 2021.

ويصادف 4 من يوليو/تموز 2021، يوم العيد الوطني في أمريكا.

وهذا أول هدف يخفق الرئيس الأمريكي في تحقيقه في ملف التلقيح، بعدما جعل من حملة تأمين المناعة الجماعية ضد الوباء أولوية في مستهل ولايته.

وقال جيف زيينتس منسق مكافحة كوفيد في البيت الأبيض، إن هذا الهدف سيتم تحقيقه "بالنسبة إلى البالغين الذين عمرهم 27 عاما وما فوق" بحلول الرابع من تموز/يوليو 2021.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "نعتبر أن الوصول إلى تلقي 70 % من جميع البالغين جرعة واحدة على الأقل سيحتاح إلى بضعة أسابيع إضافية".

وحتى الان، تلقى 65,4 % ممن يبلغون 18 عاما وما فوق جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة المجاز استخدامها في البلاد.

ولن تتيح وتيرة التلقيح الراهنة بلوغ نسبة 70 % خلال أقل من أسبوعين.

وتفيد معطيات السلطات الصحية أن متوسط عدد الجرعات الذي يعطى يوميا ناهز قبل بضعة أيام 850 ألف جرعة، وهو رقم يشمل أيضا الأطفال والفتيان اعتبارا من 12 عاما باعتماد لقاح فايزر-بايونتيك.

كذلك، سعى بايدن إلى تلقيح 160 مليون أمريكي بالكامل بحلول الرابع من تموز/يوليو.

وحتى الآن، ثمة حاجة الى تلقيح 10 ملايين شخص إضافيين لتجاوز هذا السقف.

وتوقع زيينتس بلوغ هذا الهدف بحلول "منتصف تموز/يوليو 2021".

وتجاوزت 16 ولاية من أصل 50 إضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن عتبة منح 70 % من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأنجز هذا الأمر خصوصا في الولايات الواقعة على ساحلي البلاد. لكن الفوارق لا تزال كبيرة مع ولايات أخرى مترددة من مثل ميسيسيبي والاباما ولويزيانا.

كانت إدارة جو بايدن أعلنت أن شهر يونيو/حزيران الحالي سيكون "شهر العمل الوطني" لتطعيم مزيد من الأمريكيين ضد "كوفيد 19" لتحقيق هدف تلقيح 70% من البالغين بحلول عيد الاستقلال الوطني في 4 يوليو/تموز 2021.

وقد حدد الرئيس بايدن خطة عمل ونهجاً شاملاً لتلقيح مزيد من الأمريكيين عن طريق مشاركة المشاهير من الفنانين والرياضيين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والمنظمات الوطنية، والمؤسسات الدينية، والشركات، والكليات والجامعات، إضافة إلى آلاف من المتطوعين.