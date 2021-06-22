"دبي الذكية" تطلق خدمات صحية جديدة بتطبيق "دبي الآن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مؤسسة حكومة دبي الذكية، خدمتي تقديم طلب "شهادة فحص ما قبل الزواج"، واستخراج "رقم سجلّ طبي" للحصول على لقاح كوفيد 19.

وأعلنت مؤسسة حكومة دبي الذكية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، الثلاثاء، إضافة هاتين الخدمتين، إلى قائمة خدمات تطبيق "دبي الآن"، والتي يزيد عددها على 130 خدمة حكومية وخاصة تقدمها أكثر من 30 جهة من الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن الخدمات السلسة، والسريعة، والخالية، من الأوراق تعد جزءًا رئيسيًا من مهمة دبي الذكية حيث تسعى جاهدة لبناء مدينة ذكية متطورة ورائدة عالميًا في المستقبل تضمن سعادة ورفاهية سكانها قبل كل شيء.

وتابع: وهذا هو الهدف الأسمى لتصميم تطبيق "دبي الآن" والذي يوفر للمواطنين، والمقيمين، منظومة شاملة في متناول أيديهم لجميع التفاعلات والمعاملات والإجراءات الحكومية" الأكثر استخداماً، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

تطبيق "دبي الآن"



وأضاف، أنه وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة تلتزم دبي الذكية بالتعاون مع الجهات الحكومية في جميع القطاعات.

وعبر عن سعادته بالعمل والشراكة مرة أخرى مع هيئة الصحة بدبي، لإضافة خدمات جديدة من خدماتها إلى تطبيق "دبي الآن" ما يسهل عملية الوصول إلى خدمات المنظومة الصحية لجميع سكان المدينة.

ومن جانبه أكد أحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي، الحرص الذي توليه الهيئة لأتمتة عملياتها وإجراءاتها المختلفة من خلال استخدام التقنيات والحلول الذكية وتسخيرها لخدمة المرضى والمتعاملين بشكل عام.

وأشار إلى الإنجازات المتعددة التي حققتها الهيئة في هذا المجال والتي ساهمت بشكل فاعل في رفع نسبة رضا المتعاملين.

وأشار النعيمي إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتبني وتنفيذ الأفكار المبدعة والمبتكرة لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة بمختلف مرافق ومنشآت الهيئة.

وأعرب عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية بما فيها "دبي الذكية" لتطبيق العديد من الأفكار والإجراءات التي تصب في مصلحة المتعاملين وتساهم في تحقيق الاستجابة القصوى لمطالبهم واحتياجاتهم وبما يساهم في تسريع وتعزيز توجهات الهيئة واستراتيجيتها في التحول الذكي وتوظيف التقنيات والحلول الذكية لبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق، والمتماشي مع متطلبات مدن المستقبل.

شهادة فحص ما قبل الزواج



من جانبه، أشار محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود محاكم دبي لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في إنشاء منصة ربط ذكية بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل.

وتابع: وبما يتواءم مع الرؤية المستقبلية لإمارة دبي في مجال التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجهتين في إنهاء فحص ما قبل الزواج لتكون شهادة فحص الزواج الكترونية.

وأضاف، وذلك من منطلق حرص الطرفين على تحقيق رؤية دبي بجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً والأكثر كفاءة وتكاملاً من حيث ربط الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وحرصاً من محاكم دبي وجهودها المتواصلة لتقديم أفضل خدماتها الإلكترونية والذكية لشركائها ومتعامليها.

وتعاونت "دبي الذكية" لإطلاق خدمة "شهادة فحص ما قبل الزواج" مع كل من هيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي إلى جانب "بناة المدينة" - التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي - والهادف إلى تصميم رحلات المتعاملين وتنفيذ أفكار مبتكرة بمجال الخدمات الحكومية.

وتتيح الخدمة لمواطني دبي الذين يخططون للزواج في الإمارة التقدم بطلب للحصول على "شهادة ما قبل الزواج" في "دبي الآن"، ما يوفر لهم الوقت والجهد من خلال تجربة متقدمة، وسلسة وخالية من المعوقات ويحتاج المستخدمون ببساطة إلى ملء استمارة "شهادة فحص ما قبل الزواج" ودفع الرسوم المرتبطة بها من خلال التطبيق في دقائق.

رقم سجلّ طبي



وفي الوقت نفسه أطلقت دبي الذكية وهيئة الصحة خدمة استخراج "رقم سجلّ طبي" لمساعدة المستخدمين الذين يخططون للحصول على لقاح كوفيد19 مع الهيئة ويحتاجون إلى الملف ليتمكنوا من حجز موعد للقاح وتتيح لهم الخدمة الجديدة الحصول عليه مباشرة من التطبيق.

ويتضمن تطبيق "دبي الآن"، خدمات المدينة في 12 فئة مختلفة بما فيها فئة الصحة والتي تعاونت من خلالها دبي الذكية سابقًا مع هيئة الصحة لإطلاق عدة خدمات شملت دليل الأطباء الزائرين لهيئة الصحة بالإضافة إلى خدمات المرضى وهي ميزة تتيح للمستخدمين عرض وإدارة المواعيد الطبية السابقة والقادمة لهم ولأسرهم وكذلك عرض نتائج فحوصات المختبر والأدوية الموصوفة حاليًا.

وتقلل خدمات مدينة دبي اللاتلامسية عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد لزيارة مراكز خدمة المتعاملين سنويًا من 23 إلى 9 مرات ما يوفر لكل شخص 28 ساعة.

وبحلول نهاية العام 2020 عالج التطبيق 13.7 مليون معاملة قيمتها أكثر من 7.1 مليار درهم.

تطبيق "رعاية" الذكي

ومن جانبها تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2021" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي مستجدات تطبيق "رعاية" الذكي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بهدف تطوير حل تتبع ذكي جديد يراقب مرضى "كوفيد-19" وذلك بتوظيف الحلول الرقمية المعززة بالتطبيقات الذكية في جميع أنحاء دولة الإمارات ومتابعة رعايتهم بالإرشادات والتوجيهات حتى يبلغوا مرحلة التعافي.





ويعزز تطبيق "رعاية" الذكي القدرات على تتبع المرضى ومراقبة تعافيهم وإرسال التنبيهات والإشعارات لهم على الفور ما يوفر الاتصال معهم حيث يمكن للمرضى الاشتراك في تطبيق "رعاية" من خلال تطبيق "نبض دبي" وتلقي تحديثات منتظمة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى بشكل وثيق ما يساهم في تسريع مرحلة التعافي في أقرب وقت ممكن.