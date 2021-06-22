شكرا لقرائتكم خبر عن لو ماشى على ريجيم 6 أخطاء ابعد عنها.. اعرف أهمية وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون اختيار ريجيم مناسب لإنقاص الوزن أمرًا فعالًا بالنسبة للبعض، ولكن إذا لم يتم اتباعه بشكل صحيح، قد يؤثر سلبًا على صحتك على المدى الطويل، لذلك يجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على وزن صحى وأيضا جسم صحى، ولتحقيق ذلك، إليك بعض أكثر أخطاء الريجيم شيوعًا التي يرتكبها بعض الأشخاص أثناء محاولتهم إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. أخطاء شائعة خلال رحلة الريجيم لإنقاص الوزن: 1- تخطي الإفطار

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ويجب أن تحتوي على كافة العناصر الغذائية من كربوهيدرات وألياف حتى السكر والبروتين، من أجل الحصول على الطاقة اللازمة لأداء جميع الأنشطة على مدار اليوم، لذلك فإن التخلى عن هذه الوجبة أو عدم تناولها بشكل صحى قد يخل بخطة الريجيم لديك.

2- اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

يعتقد الكثير من الناس أن الريجيم مرتبط بالحرمان من بعض العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وغيرها من أجل إنقاص الوزن، ولكن الجسم يحتاج لكل هذه العناصر ولكن بكميات مناسبة دون حدوث زيادة فى الوزن وبما يحافظ على خطة الريجيم لإنقاص الوزن.

3- الاعتماد على السلطة بشكل أساسى

عندما يفكر أي شخص في الريجيم، فإن تناول المزيد من السلطة هي الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن، ومع ذلك، فإن تناول السلطة طوال الوقت قد يعني نقص العناصر الغذائية الحيوية الأخرى التى يحتاجها الجسم، مثل الكربوهيدرات المعقدة، لذلك من المهم التنوع فى الريجيم بكميات مناسبة.

4- لا تتناول الوجبات السريعة

من الممكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة صحية على فترات في تسهيل مهمة الريجيم، مثل الخضراوات والفاكهة وكلها تساعد فى شعورك بالشبع لفترة أطول دون زيادة فى السعرات الحرارية.

5- تفضيل العصائر على الماء

سواء كنت تتبع ريجيم أم لا، فإن الماء هو أفضل مشروب يحقق أهداف فقدان الوزن، فهو لا يحافظ على رطوبتك فحسب، بل يمنحك شعورًا بالشبع أيضًا، لذلك إذا اخترت نظامًا غذائيًا سائلًا ولم تشرب كمية كافية من الماء، فقد يكون هذا خطأ يجب عليك تجنبه.

6- التوتر وقلة النوم

يجب أن تتبع نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن، حيث إن الأنظمة الغذائية الناقصة فى عناصر غذائية يحتاجها الجسم قد تصيبك بأعراض مثل التعب والتوتر وقلة النوم، وكلها تسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول وهو الهرمون الذى يُحفز الشهية نحو تناول أطعمة غير صحية بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة الوزن.