شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن العلاج بالأوزون.. يعالج أمراض القلب ومشاكل العظام وغير معترف به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج بالأوزون من العلاجات التي يتم تداولها مؤخراً، حيث يتم إعطاء شكل تفاعلي من الأكسجين، أو الأوزون أو "O3"، لتعزيز التأثير العلاجي في الجسم والذى يعزز المناعة ويخفف الألم في العديد من الأمراض، لكن هناك جدل كبير في المجتمع الطبي حول فاعلية هذا العلاج، وفي هذا التقرير نقدم 10 معلومات عن العلاج بالأوزون وفقاً لموقع "very well health".



العلاج بالاوزون

10 معلومات عن العلاج بالأوزون

1- العلاج بالأوزون يكون من خلال إعطاء شكل تفاعلي من الأكسجين، أو الأوزون أو "O3" للمريض.

2- العلاج بالأوزون يساعد في تعزيز الاستجابات المناعية للأمراض المعدية، ويساعد في تخفيف الألم المرتبط بالتهاب المفاصل وآثاره، ويساعد في مجموعة من الأمراض الأخرى.

3- على الرغم من أن العلاج بالأوزون يستخدم بشكل شائع في جميع أنحاء العالم، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تعتبره من أنواع الطب البديل.

4-هناك بعض الجدل حول فعالية للعلاج بالأوزون، وفي الولايات المتحدة، يتم إعطاؤه بشكل أساسي فى الأمراض المزمنة، جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأخرى.



العلاج بالاوزون

5-تشمل الأمراض التي قد يعالجها الأوزون: أمراض الشرايين بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية مثل نقص تروية الأطراف المزمنة وأمراض الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

6- ثبت أن العلاج بالأوزون لفترات طويلة يساعد في علاج:

-أمراض القلب مثل: مرض الشريان التاجي أو النوبات القلبية.

-مشاكل العظام مثل: هشاشة العظام وتآكل المفاصل.

-الألم المزمن

-يعتبر علاجًا للانزلاق الغضروفى والألم العضلي الليفي "الفيبروميالجيا".

-اضطرابات الجهاز المناعي.

--قرح القدم السكرية.

--الاضطرابات العصبية مثل التصلب المتعدد ومرض الزهايمر.

-السرطان ومكافحة الآثار الجانبية لعقاقير السرطان



العلاج بالاوزون

7- قد يكون الأوزون فعالًا للمساعدة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية واضطرابات الجهاز الهضمي و التهاب الكبد المزمن وتليف الكبد وقرحة الجهاز الهضمي، وتلف الأنسجة.



العلاج بالاوزون

8- هناك عدة طرق مختلفة للعلاج بالأوزون:

-الطريقة الأكثر شيوعًا للعلاج هى استخراج كمية محددة من الدم، ونقل الأوزون إلى هذه العينة، ثم إعادة حقنها مرة أخرى في الدم.

-الحقن المباشر في المنطقة المصابة.

-نفخ الأوزون في تجويف الجسم، مثل الأنف أو الفم.

-وضع المنطقة المصابة في كيس مغلق مغمور بغاز الأوزون.

-الاستحمام بالغاز: يتم وضع المرضى في غرفة مملوءة بالغاز للاستنشاق لفترات قصيرة.

9- الآثار الجانبية للعلاج بالأوزون قليلة ويمكن تحمله جيدًا لكن عندما يتم استنشاق الأوزون لفترات طويلة قد يسبب تلف الأنسجة في الرئتين.



العلاج بالاوزون

10- هناك بعض الحالات الطبية التي يجب ألا تحصل على العلاج بالأوزون:

- المرأة الحامل

-فرط نشاط الغدة الدرقية

-قلة الصفيحات الدموية