بالارقام.. كورونا يواصل الانتشار في الهند

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أعلنت السلطات الصحية الهندية، الثلاثاء، اكتشاف 22 حالة إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة لفيروس كورونا حتى الآن، وتجري مراقبتها عن كثب.



ويعتبر انتشار هذه السلالة شديد العدوى، التي تم رصدها لأول مرة في الهند، مسؤولاً إلى حد كبير عن الموجة الثانية المدمرة للبلاد لهذه الجائحة.

وبدأ الاهتمام يتحول إلى سلالة دلتا بلس وهي سلالة متحورة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلالة دلتا الأكثر انتشارًا.