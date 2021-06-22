الولايات المتحدة: منح 318 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 318 مليوناً و576441 جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد حتى يوم الإثنين.



وبهذا يرتفع الرقم من 317 مليونا و966408 جرعات أعلنت المراكز الأمريكية توزيعها حتى 20 يونيو (حزيران).

وقالت المراكز إن 177 مليوناً و342954 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل 150 مليوناً و46006 على تطعيم كامل حتى يوم الإثنين.

ويشمل إحصاء المراكز حتى صباح يوم الإثنين اللقاحات التي تتطلب الحصول على جرعتين مثل لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك، إلى جانب لقاح جونسون اند جونسن الذي يتطلب الحصول على جرعة واحدة فقط.