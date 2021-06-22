سلالة دلتا تغير أفكار الإسرائيليين بشأن لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتجه تركيز حملة التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في إسرائيل الآن على المراهقين‭.

ودفعت المخاوف من سلالة دلتا الجديدة للفيروس الآباء إلى اصطحاب أبنائهم للحصول على اللقاح بعد أن كانوا مترددين في اتخاذ تلك الخطوة.



وبحسب بيانات وزارة الصحة، حصل نحو 75% من الإسرائيليين من الفئات العمرية المؤهلة على لقاح فايزر-بيونتك، إلا أن ذلك لا يشمل سوى نسبة تتراوح من 2 إلى 4% من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، إذ سمح لهم بالحصول على اللقاح خلال هذا الشهر.

ومع انخفاض أعداد الإصابات من أكثر من عشرة آلاف حالة في اليوم في يناير/كانون الثاني إلى حالات يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة في يونيو/حزيران، رفعت إسرائيل تقريباً جميع قيود التباعد الاجتماعي وستفتح حدودها الشهر المقبل أمام السياح الذين تلقوا التطعيم.

وكان بعض الآباء يرون أنه ليس هناك ما يدعو للتعجل في تطعيم أبنائهم المراهقين، إلا أن الإصابات اليومية تجاوزت الضعف لتصل إلى 125 حالة، الإثنين، بعد ظهور بؤر تفش في مدرستين، ويرجع ذلك إلى سلالة دلتا شديدة العدوى، ما كان سببا في تغير رأي بعض الآباء.



قال إسحق نيفو، الذي اصطحب ابنته البالغة من العمر 13 عاماً للحصول على اللقاح في بلدة بنيامينا التي ظهر الفيروس في إحدى مدارسها مؤخراً: "الآن، بعد ظهور بؤر تفشي كوفيد، قلت لنفسي (لا بد من تطعيمها) اليوم... لم أعد قلقاً (بشأن اللقاح)".

وتقول أكبر جهتين تقدمان الرعاية الصحية في إسرائيل إن مواعيد التطعيمات لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً تضاعفت ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوصت وزارة الصحة، الإثنين، بحصول هذه الفئة العمرية على التطعيم، وتعمل الآن على توعية الآباء لحملهم على إحضار أبنائهم المراهقين للحصول على التطعيم.

إلا أن بعض الآباء الآخرين لا يزالون مقتنعين بأن الأمر لا يستحق العجلة، ومن بينهم إلداد أشكوف الذي حصل هو على اللقاح، وكان يجلس هو وابنه أميت البالغ من العمر 13 عاماً خارج مدرسة ويضع كل منهما كمامة.

وقال: "كان هناك جدال، لكن في الوقت الحالي لا نشعر برغبة في الحصول على التطعيم. إذا كان بإمكاننا السيطرة على الأمر من دون تطعيم الأطفال فإننا نفضل ذلك.. ونشعر أن الوضع في إسرائيل في الوقت الحالي لا يبعث كثيراً على القلق".

إلا أن خبراء يقولون إنه لن تكون هناك مناعة قطيع إذا لم تحصل الأجيال الصغيرة على التطعيمات.

وقال ران باليسر، الذي يرأس لجنة استشارية حكومية مختصة بجائحة كوفيد-19، إن أكثر من ثلث السكان، ومعظمهم من الأطفال والمراهقين، لم يحصلوا على اللقاح.

وأضاف: "ليس من المرجح عند هذا المستوى أن نتمكن من بلوغ مناعة القطيع الكاملة".

وتابع أن الإصابات في إسرائيل بسلالة دلتا، الآخذة في الانتشار في دول أخرى، لم تصل إلى الأعداد التي تتيح إجراء بحث عن مدى فعالية لقاح فايزر في مواجهتها.

وكانت دراسات أجريت خارج إسرائيل قد أظهرت فعاليته.