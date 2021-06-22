اجتماع عربي صيني لبحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عُقِد اجتماع لكبار المسؤولين بمنتدى التعاون العربي الصيني، الثلاثاء، لبحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وجاء الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن أعمال الدورة الـ(17) لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة الـ(6) للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، من الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إنه تم بحث مجالات التعاون المشترك في إطار منتدى التعاون العربي الصيني.

وأضاف البيان أنه "تم استعراض العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين العربي والصيني"، إضافة إلى "متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الوزاري السابق للمنتدى والإعداد للاجتماع الوزاري المقبل، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وترأس الاجتماع عن الجانب الصيني مساعد وزير الخارجية السفير دينج لي، فيما رأس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير خالد الهباس.