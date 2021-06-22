شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريدين معرفته عن الاعتناء بصحة طفلك خلال أول 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم أن مسئولية الاعتناء بمولودك الجديد قد تشكل عبأ ومجهودا على صحتك خاصة خلال الأشهر الأولى، التي يحتاج خلالها المولود الرعاية اللازمة من حيث التغذية والعناية بالنظافة اليومية التي تساعده على النمو بشكل طبيعى، إلا أن كل هذا التعب والجهد يختفى عندما يخطو طفلك خطواته الأولى، ويبدأ في تطوير مهاراته يوما بعد يوم.

وطبقا لتقرير نشره موقع اليونسيف، فإن هناك بعض النصائح التي تدعم الأم للاعتناء بطفلها خلال أول ستة أشهر بعد قدومه للحياة. ومن أبرز تلك النصائح فيما يلى: 1.الرضاعة الطبيعية:

الرضاعة الطبيعية من أهم الهدايا التي تقدمها الأم لمولودها حتى ينمو بشكل طبيعى وتحميه من العديد من الأمراض وتمنحه مناعة طبيعية من أية عدوى فيروسية تهاجم جسمه الصغير.

2. أهمية التفاعل مع الطفل

على الأم خلال الستة أشهر الأولى التفاعل مع طفلها باستمرار واللهو معه والابتسام في وجهه والتي تنمى قدرات الطفل بشكل كبير.

3. التحدث مع طفلك

التحدث مع طفلك والغناء له يساعده على تنمية قدراته الكلامية واللغوية والسمعية.

4.احتضان مولودك

احتضان طفلك عادة هامة للغاية فيجب أن يلامس طفلك جلدك ليشعر بالأمان والطمأنينة والاسترخاء خاصة قبل النوم.

5. تنمية مهاراته الحركية

حاول تنمية مهارات طفلك الحركية من خلال وضعه على بطنه ولفت نظره بإحدى الألعاب وتحريكها على مسافة منه لتساعده على تحريك رأسه وكتفيه.

6. تنمية مهاراته البصرية

حاولى تنمية مهارات مولودك البصرية من خلال استخدام الصور الملونة التي تجذب انتباهه.



7. امنحى طفلك حرية الحركة

اطلق لطفلك الحركة في تحريك ذراعيه دون تقييده في مكان محدد حتى يتمكن من تنمية مهاراته الحركية بشكل طبيعى .

8. إدراج أطعمة غنية بالفيتامنيات

يمكنك إدراج العديد من الأطعمة لطفلك بعد عمر 4 إلى 6 أشهر مع الأخذ بالاعتبار أن يتم ذلك وبشكل تدريجى لمراقبة أي تفاعلات تطرأ على طفلك، مثل الطفح الجلدى أو الإسهال أو القئ، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لا يوجد دليل على أن إدخال أطعمة مثل البيض والأسماك بعد 4-6 أشهر من العمر يزيد من خطر الإصابة بالحساسية الغذائية.

9. تجنبى الأطعمة الضارة

تجنبى بعض الأطعمة خلال تلك المرحلة من عمر طفلك مثل العسل، لأنه يمكن أن يحمل البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، وتجنبى أيضا عدم إعطائه حليب البقر حتى يبلغ طفلك عامًا واحدًا على الأقل .

10. شجع طفلك على الزحف

ضع الألعاب بعيدًا عن متناوله على الأرض لتشجيع طفلك على بدء الزحف.