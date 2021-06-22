شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للتخلص من دهون البطن.. أكثر من شرب الماء وتجنب المشروبات السكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجمع دهون البطن المعروفة أيضًا باسم "الدهون الحشوية" حول الأعضاء الداخلية فى منطقة البطن، حيث إن تلك الدهون تتداخل مع وظائف الجسم، الأمر الذى قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وسرطان الأمعاء، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من المهم التحكم فى دهون البطن ومحاولة التخلص من الدهون الزائدة، وهذا الأمر يتحقق بتغيير نمط النظام الغذائى الذى تتبعه، حيث يقول خبراء التغذية إن التخلص من دهون البطن يستدعى حرق سعرات حرارية "طاقة" أكثر مما تستهلك.

- فيما يلى.. 10 نصائح فعالة للتخلص من دهون البطن:

1- تجنب تناول المشروبات الرياضية لأنها تحتوي عادة على نسبة سكر عالية، فقد تكون مناسبة للرياضيين الذين يشاركون فى المنافسات والبطولات ولكن ليست كذلك بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة البسيطة مثل المشى أو الجرى.

2- احرص على تناول المشروبات الدافئة مثل القرفة والينسون والزنجبيل التي تعمل على خفض دهون البطن.

3- تجنب المشروبات المحلاة بالسكر بشكل عام، بينما يفضل شرب الكثير من الماء فهو مفيد جدًا لإنقاص دهون البطن.

4- اتبع نظاما غذائيا غنيا بالألياف، فهى عبارة عن كربوهيدرات معقدة، وتشير أحدث الأبحاث إلى أن تناول ما يكفي من الألياف يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بحالات صحية مختلفة بالإضافة إلى مساعدتك على فقدان دهون البطن.

5- اعتمد على البروتين فى نظامك الغذائى، حيث تمنحك البروتينات الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي تجنبك اكتساب سعرات حرارية أكبر.

6- تجنب الإفراط فى استهلاك الملح، فهو يؤدي لاحتباس الماء ما يترتب عليه انتفاخ البطن وزيادة الدهون، حيث يمكن استبداله بتوابل مثل الفلفل الحار.

7- تناول الزبادى، الذي يحتوى على البروبيوتيك المفيد فى تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم ومن ثم تفادى تراكم الدهون الحشوية.

8- لا تفرط بتناول الكربوهيدرات، ومن المفضل استبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف، لأن أطعمة الكربوهيدرات تتخزن فى شكل دهون فى الجسم وتحتاج لتمارين معينة من أجل حرقها، لذلك من الأفضل عدم الإفراط بتناولها.

9- تأكد من تناول نظام غذائي متوازن، حاول أن تأكل ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، بجانب منتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا والبقوليات والأسماك والبيض.

10- حاول ممارسة التمارين الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، مثل تمارين المشى والجرى، كما تشير الدراسات إلى أن تمارين القوة أيضًا تساعد فى التخلص من الدهون حول منطقة البطن.