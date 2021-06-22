شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبة الثانوية العامة.. البليلة والبيض فى الفطار والماكريل والسردين على الغداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيمان كامل أستاذ ورئيس قسم بالمركز القومى للبحوث استشارى التغذية العلاجية أن طالب الثانوية العامة يواجه تحديا كبيرا، وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، وفى ظل انتشار وباء كورونا أيضا، لذلك لابد من التركيز على التغذية لتقوية جهاز المناعة من خلال التغذية السليمة وتناول الأطعمة التي تزيد من التركيز.



سمك الماكريل

وتقدم الدكتورة إيمان كامل بعض النصائح المهمة التى تساعد على التركيز والحفاظ على الانتباه أهمها:

أولا: الحصول على قدر كاف من الماء، حيث إن شرب الماء ضرورى للمخ والانتباه بدلا من شرب المواد المنبهة مثل الشاى والقهوة، لأن المواد المنبهة تزيد من إدرار البول، ما يؤدى إلى فقدان الكثير من سوائل الجسم، ويمكن تناول فنجان من القهوة أو كوب من الشاى مرتين فى اليوم فقط.



البليلة من الاطعمة التى تزيد من تركيزك

ثانيا: من المهم تناول السكريات المعقدة التى تعطى المخ تنبيها على فترات مثل الفواكه، كالتفاح، والحبوب، مثل البليلة، والشوفان، بحيث يجب تناولها على الإفطار مع إضافة القليل من القرفة للمحافظة على مستوى الأنسولين بالدم.



البيض

ثالثا: تناول البروتين مثل البيض ولا يفضل تناول الفول قبل الامتحان، لأنه يأخذ وقتا طويلا فى هضمه ما يجعل الدم يذهب إلى الجهاز الهضمى بدلا من المخ.

رابعا: الحرص على الأسماك الدهنية فى وجبة الغداء لاحتوائها على أوميجا 3، مثل سمك السردين والسلمون والماكريل.

خامسا: تناول اللحوم أو الكبدة فى وجبة الغداء، لتجنب حدوث الأنيميا خلال فترة الامتحان، وللحفاظ على الذاكرة والاستيعاب، ومن المهم علاج الأنيميا بالنسبة للطالبات حيث إن الدورة الشهرية قد تؤدى إلى الإصابة بالأنيميا.

ثالثا: تناول الزيوت المفيدة، مثل زيت الزيتون والزيت الحار والمكسرات.

تجنب الوجبات الجاهزة

رابعا: الإقلال من تناول المقليات والوجبات السريعة لأنها تسبب الكسل والشعور بالتعب خلال فترة المذاكرة.

خامسا: تناول الخضراوات والفواكه، حيث إن المادة المهمة التى يمكنها المرور عبر الحاجز بين المخ والدم هو الجلوكوز، لذلك لابد من تناول السكريات المعقدة مثل البطاطا والبطاطس والتفاح.

سادسا: الإقلال من المنبهات مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية.

سابعا: ليلة الامتحان احرص على تناول الأكل البسيط سهل الهضم والبعد عن الخضراوات المرشوشة ويمكن تناول الكنتالوب بدلا من البطيخ.