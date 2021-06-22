شكرا لقرائتكم خبر عن متى يطلب طبيبك تحليل INR لكشف مدة تجلط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل INR أو ما يسمى أيضاً "وقت البروثرومبين القياسي" من التحاليل الهامة التي تساعد في معرفة مدى تجلط الدم، ويقيس هذا التحليل الوقت الذي يستغرقه دمك حتى يتجلط، في هذا التقرير نتعرف على لماذا يطلب الطبيب تحليل INR واستخداماته؟ وفقاً لموقع جامعة روشيستر الأمريكية.

لماذا يطلب الطبيب تحليل INR ؟

إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم، والتي تسمى أيضًا الأدوية المضادة للتخثر أو مضادات التخثر، فقد يكون من المهم فحص INR الخاص بك.

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تتناول أدوية تغير طريقة تجلط الدم لديك، حيث إن الأدوية المضادة للتخثر مفيدة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بسكتة دماغية، ولكن إذا تعرضت لحادث ولم يتجلط دمك بسرعة، فقد تكون عرضة لخطر النزيف الخطير.

ويستخدم الأطباء تحليل INR لمعرفة ما إذا كانت الأدوية المضادة للتخثر لديك بالجرعة الصحيحة أو إذا كنت بحاجة إلى تغيير الجرعة.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار لمساعدة طبيبك في تشخيص وإدارة بعض المشكلات الصحية، مثل أمراض الكبد واضطرابات النزيف.

نتائج تحليل INR

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى.

بشكل عام، كلما ارتفع رقم INR ، كلما استغرق دمك وقتًا أطول لتكوين جلطة.

يجب أن يكون رقم INR الخاص بك بين 2 و 3 إذا كنت تتناول أدوية السيولة ، ولكن قد يكون مختلفًا، اعتمادًا على حالتك.

على سبيل المثال ، سيكون هدف INR الخاص بك إذا كنت تعالج من صمام قلب ميكانيكي مختلفًا عن INR الخاص بك لجلطة في ساقك.

عادة ما يكون هدف INR أعلى بالنسبة لصمامات القلب الميكانيكية ، وخاصة الصمام التاجي هذا الهدف هو 2.5 إلى 3.5.