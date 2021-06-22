تحذير… هؤلاء الأشخاص لا يجب أن يتناولوا التوت البري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

حذرت اختصاصية التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الأشخاص الذين يريدون ان يفقدوا وزنهم من تناول فاكهة التوت البري.

ووفقا لاختصاصية التغذية، فإن “التوت يزيد من الشهية، فإذا قرر الشخص تقليل محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي، عليه استبعاد التوت مؤقتا من النظام الغذائي، أو استخدام التوت مع الزبادي أو الجبن الطري”، وأشارت إلى أن “400 غرام من التوت يوميا هو معدل لا يضر بالصحة بالنسبة للبالغين، لكن يجب التخلي عن التوت في حالة الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي أو التهاب المعدة والقرحة المعدية أو مشاكل في الكلى”.

وأضافت: “التوت يمكن أن يضر بهم لأنه مدر للبول”.

وأوضحت كورابليفا بأن “توت العليق هو من مسببات الحساسية القوية، ولا ينصح بتناولها بكميات كبيرة من قبل أولئك الذين لديهم حساسية من أنواع التوت الأخرى، مثل الفراولة”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.