اختراع جديد يوقف الحازوقة فوراً!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - حبس أنفاسك، وشرب الماء من الجانب البعيد من الكباية، وأن يتمّ إخافتك من قبل صديقك.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه..

لقد جربنا جميعاً العلاجات المنزلية للحازوقة بدرجات متفاوتة من النجاح.

ولكن يعتقد العلماء الآن أنهم وجدوا علاجاً على شكل قشة من البلاستيك مع “قوة شفط” وهي متاحة للشراء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة مقابل 10 جنيهات إسترلينية (14 دولاراً).

وهي تعد بوقف الحازوقة على الفور بعد رشفة واحدة أو رشفتين من الماء من القشة البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام.

يدعي مطوروها الذين أسموها HiccAway أنها تعمل عن طريق خلق الضغط عند أخذ رشفة من القشة ، مما يقلل بدوره من الحجاب الحاجز ويفتح ويغلق لسان المزمار الخاص بك، وهو رفرف من الأنسجة التي تقع تحت اللسان في الجزء الخلفي من الحلق.

وتتمثل مهمتها الرئيسية في إغلاق القصبة الهوائية أثناء تناول الطعام لمنع دخول الطعام إلى مجرى الهواء، ولكن عند حدوث الحازوقة يغلق وينتج صوت ” hic ” المميز.

ثم يتم تحفيز اثنين من الأعصاب، كما يدعي الباحثون ، فيخبرون عقلك بإعادة الضبط وبالتالي إيقاف الحازوقة.

وقال تسعة من أصل عشرة من 203 شخصاً الذين جربوا الجهاز كجزء من حملة كيك ستارتر، أنّ الجهاز كان أفضل بكثير في وقف الحازوقات من العلاجات المنزلية التقليدية مثل حبس أنفاسك أو شرب المياه من الجانب البعيد من الكباية.

تم إجراء البحث من قبل مركز العلوم الصحية في جامعة تكساس.

وقال المؤلفون: “تدعم هذه الدراسة استخدام القشة كخيار لوقف الحازوقة العابرة ، حيث أبلغ أكثر من 90 في المائة من المشاركين عن نتائج متفوقة بشكل ذاتي مقارنة بالعلاجات المنزلية”.

“تتكون العديد من العلاجات المنزلية من مناورات جسدية مصممة لتحفيز تقلص الحجاب الحاجز و / أو إغلاق لسان المزمار.

“تفتقر هذه المناورات إلى تعليمات واضحة وموحدة ويمكن أن تكون مرهقة في الأداء ، وهناك عدد قليل ، إن وجد ، من الدراسات العلمية عن فعاليتها.”

تحتوي القشة على قطعة خاصة بالفم في الأعلى وغطاء قابل للتعديل مع نقطة ضغط في الطرف السفلي.

يتمّ الطلب من الذين يعانون من الحازوقة إحضار كوب ، وملء نصفه بالماء وغمر الطرف السفلي من القشة.

ثم يجب أن “يمتصوا بقوة” من خلال قطعة الفم ويبتلعوا الماء ، الأمر الذي يدّعي الباحثون أنه سيوقف التشنج المفاجئ غير الطوعي لعضلة الحجاب الحاجز.

وقال العلماء أنه يفعل ذلك عن طريق تقييد تدفق الهواء لخلق ضغط أثناء احتساء مشروب ، مما يساعد بدوره الدماغ على إعادة الضبط وتوقف الحازوقة.