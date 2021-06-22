هل هناك علاج للصلع الوراثى وكيف تعزز نمو شعرك من جديد؟

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القاهرة - سامية سيد - الصلع الوراثي هو السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، والصلع الوراثي ليس مرضًا ولكنه حالة طبيعية ناتجة عن مزيج من العوامل الوراثية ومستويات الهرمونات وعملية الشيخوخة، سيلاحظ جميع الرجال والنساء تقريبًا تساقط الشعر أو ترققه مع تقدمهم في السن.

ووفقا لموقع medicalnewstoday يبدأ تساقط الشعر عند الرجال فوق كلا الصدغين ثم يتراجع مع مرور الوقت ليشكل شكل "M" يميل الشعر أيضًا إلى النحافة عند التاج، وقد يتطور إلى الصلع الجزئي أو الكامل عند النساء، لا ينحسر خط الشعر ونادرًا ما ينتج عنه صلع كلي ، لكن الشعر عادة ما يصبح أرق في جميع أنحاء الرأس.

الصلع الذكوري النمطي وراثي وقد يكون مرتبطًا بهرمونات الذكورة، يمكن أن يبدأ تساقط الشعر عند الذكور في وقت مبكر خلال فترة المراهقة، فإنه يصيب ثلثي الرجال في سن 35 ، وحوالي 85 % من الرجال في سن الخمسين.

أسباب الصلع الأنثوي غير واضحة ومع ذلك، يحدث تساقط الشعر بشكل متكرر عند النساء بعد انقطاع الطمث، مما يشير إلى أن الحالة قد تترافق مع انخفاض الهرمونات الأنثوية.

هل هناك علاج للصلع الوراثى؟

ويفهم العلماء الآن أن نمط الصلع يحدث من خلال ظاهرة تعرف باسم التصغير يبدو أن بعض بصيلات الشعر شديدة الحساسية من الناحية الجينية لتأثيرات ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT) ، وهو هرمون يتم تحويله من هرمون التستوستيرون بمساعدة إنزيم موجود في الغدد الدهنية في بصيلات الشعر.

يرتبط DHT بالمستقبلات في بصيلات الشعر ويقلصها، مما يجعلها أصغر حجمًا بشكل تدريجي بمرور الوقت ، تنتج البصيلات شعرًا أرق ، وتنمو لفترة أقصر من المعتاد في النهاية، لم تعد البصيلة تنتج الشعر ، تاركة المنطقة صلعاء.

وهناك عدد قليل من خيارات العلاج المتاحة لوقف أو عكس التصغير، معظم علاجات تساقط الشعر تعالج تساقط الشعر فقط ، بدلاً من أن تكون حلاً دائمًا، تعد زراعة الشعر من أكثر الحلول الدائمة لتساقط الشعر ومع ذلك ، كما هو الحال مع جميع العلاجات الحالية ، فإن له حدوده.

زراعة الشعر

تتضمن زراعة الشعر حصاد بصيلات من مؤخرة الرأس تكون مقاومة للـ DHT وزرعها في مناطق الصلع، سيقوم الجراح بإزالة سدادات صغيرة من الجلد تحتوي على القليل من الشعر ويزرع السدادات حيث تكون البصيلات غير نشطة، ينمو حوالي 15 % من الشعر من الجريب كشعر واحد ، و 15 % ينمو في مجموعات من أربعة أو خمسة شعيرات.

في نهاية العملية ، سيظل لدى الشخص نفس الكمية من الشعر سيتم توزيعها بشكل متساوٍ حول فروة الرأس قد يكون علاج تساقط الشعر من خلال الجراحة مؤلمًا ومكلفًا، هناك أيضًا خطر التندب والعدوى.

العلاج بالليزر منخفض المستوى

العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT) هو شكل من أشكال المعالجة بالضوء والحرارة، لقد ثبت أنه يحفز نمو الشعر لدى كل من الرجال والنساء، يفترض الباحثون أن الآليات الرئيسية المشاركة في العملية هي تحفيز الخلايا الجذعية للبشرة في الجريب وإعادة البصيلة إلى مرحلة النمو في الدورة.

الخلايا الجذعية

طور باحثون من معهد سانفورد بورنهام للبحوث الطبية في سان دييجو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تقنية لتوليد شعر جديد باستخدام الخلايا الجذعية متعددة القدرات، ستوفر هذه الطريقة مصدرًا غير محدود للخلايا دون أن تقتصر على زرع بصيلات من جزء من الرأس إلى جزء آخر.

وقال أليكسي ترسكيخ أستاذ مشارك في برنامج التنمية والشيخوخة والتجديد في سانفورد بورنهام ، والمتعاونون في محاولة جعل الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات لتصبح خلايا حليمة جلدية:" لقد طورنا بروتوكولًا لدفع الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات إلى التمايز إلى خلايا حليمة جلدية وأكدنا قدرتها على تحفيز نمو الشعر عند زرعها في الفئران". والخطوة التالية في بحثهم هي "إعادة زرع الخلايا الحليمية الجلدية البشرية المستمدة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات إلى البشر."