ما هي أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

يحدث الهربس الفموي لدى الأطفال بسبب الإصابة بما يعرف "بفيروس الهربس البسيط".



وأوردت مجلة "بيبي&فاميليه" أن الهربس فيروس يهاجم الجهاز العصبي، وينتقل إلى الأطفال من خلال التقبيل أو وضع شيء ملوث بالفيروس في الفم.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض الهربس الفموي لدى الأطفال تتمثل في ظهور بثور وفقاعات على الشفاه والشعور بحكة، بالإضافة إلى الحمى والإعياء.

ويجب استشارة طبيب الأطفال فور ملاحظة هذه الأعراض لمنع انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى بالجسم، كما يُراعي ألا يستخدم الطفل أية أغراض مشتركة مع الآخرين؛ نظرا لأن الهربس يعد مرض مُعديا للغاية.

وغالبا ما يتم علاج الهربس بواسطة الأدوية، التي تعمل على تسكين الألم وتخفيف الحكة وخفض الحرارة.