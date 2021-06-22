شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسى يقدم روشتة سهلة للسيطرة على الخوف من امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم امتحانات الثانوية العامة يمثل موعد الفزع والخوف والتوتر فى أى منزل يوجد به طالب بهذه المرحلة، والسمة الرئيسية لهذه الفترة هى "أرق وتوتر وعدم القدرة على النوم"، فهى الحالة التى يعانى منها طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات، وقد تزداد سوءا بعد انتشار الوباء العالمى كورونا وحالة الذعر التى يعيشها الطلاب، وهو ما قد يؤدى إلى إصابة الطالب بحالة نفسية قد تمنعه من الأداء بشكل جيد فى الامتحان.

وأكد الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة أن الثانوية العامة هى سنة دراسة عادية وكل طالب بهذه المرحلة يتعرض للكثير من الامتحانات طوال السنة الدراسية والسنوات التى تسبقها، ويجب اعتبار أن الامتحان النهائى مثل هذه الامتحانات ولا يمثل أى رعب والفرق الوحيد هو الاستعداد للدخول للامتحان.

وأضاف الحديدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجب عدم التخطيط بشأن الكلية التى سيتم الالتحاق بها وفقا لمجموع الدرجات وكل ذلك يؤدى إلى تشتيت الطالب عن الأمر الأساسى وهو الامتحان.

وأوضح أستاذ الطب النفسى أن هناك خطوات بسيطة للاستعداد لامتحان الثانوية العامة بدون قلق أو خوف وهى: