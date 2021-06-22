شكرا لقرائتكم خبر عن داش دايت.. تعرف على أفضل نظام غذائى لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام داش الغذائى DASH من الأنظمة الغذائية المهمة التى تساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم، لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسى لأمراض القلب، وفى هذا التقرير نتعرف على نظام داش الغذائى وفوائده، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

عند اتباع نظام داش الغذائى فإنك تستهلك كميات أكبر من البوتاسيوم وهو معدن صحى للقلب، كما تستهلك أيضًا كمية أقل من الصوديوم، ما قد يساعد فى خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، ويعد مزيج داش من الأطعمة الغنية بالمغذيات، وانخفاض تناول الصوديوم له تأثير جيد على ضغط الدم، ووجدت دراسات متعددة أن اتباع نظام داش الغذائى يخفض ضغط الدم فى أقل من أسبوعين.



داش دايت

فوائد نظام داش الغذائى

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون حمية "داش" يمكنهم خفض ضغط الدم فى غضون أسابيع قليلة.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بتحسين ضغط الدم، حيث يمكن أن يساعدك نظام "داش" الغذائى على فقدان الوزن الزائد وتقليل مخاطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

وتوصلت الأبحاث إلى أن اتباع حمية "داش" قد يقلل من خطر الإصابة بما يلى:

- سرطان الثدى.

- سرطان القولون.

- متلازمة التمثيل الغذائى، وهى مجموعة من الحالات التى تزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولا يتطلب نظام داش الغذائى أطعمة خاصة ولا يجب أن تشعر بالجوع أو تتوقف تماماً عن تناول الحلويات لكن يمكنك دمج الأطعمة الصحية المفيدة للقلب فى حياتك اليومية.



داش ريجيم

الأطعمة التى يجب تناولها فى داش دايت

يركز نظام "داش" الغذائى على تناول الأطعمة الصحية للقلب، هذه الأطعمة غنية بالألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم بشكل طبيعى، كما أنها تحتوى على نسبة منخفضة من الصوديوم.

إذا اتبعت نظام "داش" الغذائى، فستتناول الكثير من:

- الفاكهة.

- الخضروات.

- كل الحبوب.

- المكسرات والبذور والبقوليات.

- الألبان منخفضة الدسم.



داش رجيم

الأطعمة التى يجب تقليلها فى نظام داش الغذائى

يشجعك نظام "داش" أيضًا على تقليل الأطعمة التى يمكن أن ترفع ضغط الدم لديك، وتشمل هذه:

- اللحوم الدهنية، مثل اللحوم الحمراء والدواجن مع الجلد عليها.

- منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الحليب كامل الدسم والقشدة والزبدة.

- الزيوت التى تكون صلبة فى درجة حرارة الغرفة، مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

- الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر مثل الحلوى والمخبوزات والحلويات.

- المشروبات عالية السكر، مثل المشروبات الغازية والعصير والقهوة أو الشاى المحلى.

إذا اتبعت نظام داش، فلن تضطر إلى التخلص من هذه الأطعمة نهائياً، بدلاً من ذلك ستقوم بتقليلها واتخاذ خطوات نحو خيارات صحية كل يوم.

وتناول المزيد من الفاكهة والخضروات التى تحتوى على مضادات الأكسدة والألياف والمواد المغذية الأخرى التى تقاوم الأمراض، مع القليل من اللحوم.

يحد نظام "داش" من تناول الصوديوم إلى 2300 ملليجرام يوميًا، لكن إذا كنت تريد نتائج أقوى فانتقل إلى نظام "داش" الغذائى الذى يحتوى على نسبة منخفضة من الصوديوم.

رجيم داش