شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعم جنوب أفريقيا لنقل تكنولوجيا mRNA لإنتاج لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منظمة الصحة العالمية" WHO "وشركاؤها في مرفق كوفاكس COVAX والذى يضمن التوزيع العادل للقاحات كورونا لجميع الدول، مع اتحاد جنوب أفريقي يضم عدد من الشركات، وشبكة من الجامعات والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لإنشاء أول مركز لنقل تكنولوجيا mRNA التى تم استخدامها فى تصنيع لقاحى فايزر وموديرنا لفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، تأتي هذه الخطوة بعد دعوة منظمة الصحة العالمية للتعبير عن الاهتمام لإنشاء مراكز نقل تكنولوجيا mRNA للقاح كورونا لتوسيع نطاق الإنتاج والوصول إلى لقاحات كورونا خلال الأسابيع المقبلة، سيتفاوض الشركاء على التفاصيل مع حكومة جنوب إفريقيا والشركاء من القطاعين العام والخاص داخل البلاد ومن جميع أنحاء العالم.

أضاف سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، " لقد كشفت جائحة كورونا عن المدى الكامل لفجوة اللقاح بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، وكيف يمكن لهذه الفجوة أن تقوض بشدة الأمن الصحي العالمي، تمثل هذه المبادرة التاريخية تقدمًا كبيرًا في الجهد الدولي لبناء القدرة على تطوير اللقاحات وتصنيعها التي ستضع إفريقيا على طريق تقرير المصير، وترحب جنوب إفريقيا بفرصة استضافة مركز نقل تكنولوجيا اللقاحات، والبناء على القدرات والخبرات الموجودة بالفعل في القارة للمساهمة في هذا الجهد ".

من جانبه قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "هذه أخبار رائعة، خاصة بالنسبة لأفريقيا، التي لديها أقل إمكانية للحصول على اللقاحات"، "لقد سلط كورونا الضوء على أهمية الإنتاج المحلي لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي وتوسيع الوصول المستدام إلى المنتجات الصحية."

وقالت المنظمة، يأتي هذا الإعلان بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس فرنسا، السيد إيمانويل ماكرون، إلى جنوب إفريقيا، والذي قال إن بلاده ملتزمة بدعم الجهود في إفريقيا لتوسيع القدرة التصنيعية المحلية للقاحات كورونا والحلول الطبية الأخرى.

وقالت المنظمة، إن مراكز نقل التكنولوجيا هي مرافق تدريب حيث يتم إنشاء التكنولوجيا على نطاق صناعي ويتم إجراء التطوير السريري، يمكن للمصنعين المهتمين من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تلقي التدريب وأي تراخيص ضرورية للتكنولوجيا، ستقدم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الدراية الإنتاجية ومراقبة الجودة والتراخيص اللازمة لكيان واحد لتسهيل نقل التكنولوجيا على نطاق واسع وسريع إلى متلقين متعددين، سيستفيد مركز نقل التكنولوجيا من الخبرة الواسعة لمجموعة براءات الأدوية في إدارة الملكية الفكرية ، وإصدار تراخيص الملكية الفكرية، كما تساعد منظمة الصحة العالمية على التفاوض مع الشركاء التقنيين وتدعم إدارة المحاور.

وأضافت المنظمة إن شركة بيوفاك Biovac هي شركة أدوية بيولوجية نتجت عن شراكة تم تشكيلها مع حكومة جنوب إفريقيا في عام 2003 لتأسيس قدرة محلية على تصنيع اللقاحات لتوفير اللقاحات لإدارة الصحة الوطنية.

وأكدت المنظمة، إن شركةAfrigen Biologics and Vaccines هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير المنتجات وتصنيع المواد المساعدة بالجملة وتوريد وتوزيع المواد البيولوجية الرئيسية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية، حيث تكمل المنظمات بعضها البعض، ويمكن لكل منها أن يضطلع بأدوار مختلفة في إطار التعاون المقترح، سوف تعمل شركة بيوفاك Biovac كمطور، وشركة أفريجين Afrigen كشركة مصنعة والاستعانة بخبراء من الجامعات كداعمين أكاديميين يقدمون خبرة لتقنية mRNA ، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأفريقى للدعم التقني والإقليمي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يستفيد اتحاد جنوب إفريقيا من وجود مرافق تشغيل قائمة لديها طاقة فائضة كما أن لديها خبرة في نقل التكنولوجيا، إنه أيضًا مركز عالمي يمكنه البدء في تدريب متلقي التكنولوجيا على الفور.

وستواصل منظمة الصحة العالمية، خلال الأسابيع المقبلة، التقييم المتجدد للمقترحات الأخرى وتحديد محاور إضافية، حسب الحاجة، للمساهمة في الأمن الصحي والإنصاف في جميع المناطق.

من خلال شراكة مرفق كوفاكس COVAX ، ستواصل منظمة الصحة العالمية تقييمها للجهات المانحة المحتملة لتكنولوجيا mRNA وستطلق دعوات لاحقة لتقنيات أخرى، مثل النواقل الفيروسية.

تستضيف منظمة الصحة العالمية أيضًا منتدى الإنتاج المحلي هذا الأسبوع، لتحديد استراتيجيات لتوسيع قدرة تصنيع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والأمراض الأخرى ذات الأولوية.