5 وصفات شاي تخسيس سريع المفعول

بيروت - نادين محمد - يمكن تناول شاي تخسيس سريع المفعول يصنع في المنزل ان يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة في مدة قصيرة. ومن اجل هذا من المهم في موازاة ذلك ان يتم اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي وان تتم ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً. وهذه ابرز طرق تحضير شاي تخسيس سريع المفعول بمكونات مختلفة ومفيدة جداً في المنزل.

انواع شاي التنحيف



من الممكن اذاً تحضير شاي تخسيس سريع المفعول في المنزل. وهذا يتطلب فقط توفير مكونات تتميز بخصائص تساعد على حرق الدهون الضارة وعلى نحت الجسم وانقاص الوزن.



1- الشاي الاحمر بالليمون



يحتوي على العديد من العناصر التي تساهم في تعزيز عملية الهضم وتنشيطها. فهو مصدر لمادة الفلافونويد التي تحد من تجمع الدهون في الجسم. كما انها تساعد على تخليصه من السموم والبقايا الضارة. ولهذا من المفيد الاعتماد عليه من اجل انقاص الوزن في حال المعاناة من السمنة.

المقادير

ملعقة صغيرة من اوراق الشاي الاحمر المجففة

شرحات حبة ليمون

الطريقة

1 توضع كمية كافية من الماء على النار.

2 عندما يبلغ الماء درجة الغليان ينزع عن النار ويضاف اليه الشاي ثم شرحات الليمون.

3 يترك الخليط يرتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق او الى ان يتحول لون الماء الى احمر.

4 اخيراً تتم تصفية الماء جيداً وتناول الشاي. ومن المهم تكرار هذا مرة يومياً وخصوصاً بعد تناول الوجبات التي تحتوي على دهون.

2- شاي القرفة والزنجبيل والكمون



المقادير

كوب من الماء المغلي

ربع ملعقة وسط من القرفة

نصف ملعقة وسط من الزنجبيل المطحون

ملعقة وسط من الكمون المطحون

شريحتا ليمون

الطريقة

1 يوضع الماء على النار الى ان يبلغ درجة الغليان.

2 تتم اضافة القرفة والزنجبيل والكمون ويتم الخلط جيداً.

3 تضاف شريحتا الليمون.

4 تتم تصفية المزيج وتناول الشاي 3 مرات يومياً مباشرة بعد الوجبات الاساسية. ويمكن في هذه الحالة خسارة ما يزيد على 5 كيلوغرامات في مدة قصيرة وخصوصاً في حال تم اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة النشاطات البدنية بانتظام.

3- شاي التفاح والقرفة



المقادير

حبتا تفاح

4 اعواد قرفة

ليتر ماء

الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى يبلغ درجة الغليان.

2 تغسل حبة التفاح وتقطع الى شرحات دائرية وتنزع منها البذور.

3 توضع شرحات التفاح في ابريق مخصص للشاي. يسكب فوقها الماء المغلي.

4 تضاف اعواد القرفة.

5 يترك الخليط ليرتاح لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

6 تتم تصفية الشاي وتناول كوب منه مرة واحدة يومياً والافضل في منتصف النهار.

4- شاي الميرمية والغار



المقادير

5 اوراق من الميرمية

5 اوراق غار

عود قرفة

ليتر من ماء الشرب

الطريقة

1 يوضع الماء على النار الى ان يغلي.

2 تضاف اوراق الغار والميرمية.

3 يترك الخليط ليغلي على نار هادئة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

4 اخيراً يتم نزع الخليط عن النار وتصفية الشاي وتناوله.

5- شاي الثوم والليمون



المقادير

حبتا ليمون

رأس ثوم

ليتر ونصف من ماء الشرب

الطريقة

1 يوضع الماء على النار الى ان يغلي.

2 تقشر حبات الثوم.

3 يغسل الليمون ويقطع.

4 يضاف الثوم والليمون الى الماء ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

5 ينزع الخليط عن النار ويصفى الماء ويترك ليرتاح لمدة 5 دقائق. ويمكن تناول شاي التخسيس هذا سريع المفعول مرة يومياً من اجل حرق الدهون في موازاة اتباع نظام غذائي صحي.



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