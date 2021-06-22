دراسة: القرفة تحارب شيخوخة البشرة وحب الشباب والإكزيما

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

القرفة تعد عنصرا فعالا للتعامل مع مشاكل البشرة ومحاربة بعض الأمراض الجلدية كالأكزيما وحب الشباب وتقليل التهيج الذي يصيب البشرة.



تعد القرفة أحد أقدم التوابل التي عرفها الإنسان، ولا يعود ذلك لرائحتها العطرة فقط، وإنما لخواصها الطبية كذلك، حيث تحتوي على مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، وتحتل المرتبة الـ7 على مقياس ORAC وهو المقياس المستخدم لترتيب الأغذية بحسب نسبة مضادات الأكسدة التي تحتويها وفقا لموقع "Style Craze".

وتعد القرفة عنصرا مثاليا للتعامل مع مشاكل البشرة ومحاربة بعض الأمراض الجلدية كالأكزيما وحب الشباب وتقليل التهيج والحكة التي تصيب البشرة الحساسة، إلا أن فوائدها لا تقف عند هذا الحد، فللقرفة خواص تعمل على محاربة علامات التقدم بالسن، مثل التجاعيد وعواملها من فقدان للكولاجين، لاحتوائها على عنصر مهم في عملية إنتاج الكولاجين، وهو السينامالديهايد، بحسب دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية أوساكا اليابانية عام 2012.

وثبت أن القرفة ترفع مستويات الكولاجين في البشرة لمدة تصل لـ6 ساعات بعد استخدامها، فعندما تم استخدام مستخلص القرفة لتحفيز الخلايا الليفية في الجلد ارتفع بشكل واضح إنتاج الكولاجين دون آثار سامة؛ لذا يمكن اللجوء لها كمادة آمنة لرفع إنتاجه، وهو البروتين الضروري للحفاظ على مرونة البشرة وشبابها.

وتدخل القرفة في عملية إنتاج الكولاجين في عدة مستويات، حيث تنطوي تلك العملية على استخدام مستقبل يدعى عامل النمو الشبيه بالإنسولين، حيث أثبتت الدراسة كذلك قدرة القرفة على تنشيط ذلك المسار الحيوي المهم في عملية إنتاج الكولاجين وبالتالي رفع مستوياته في البشرة.