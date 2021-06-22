هل تؤثر لقاحات كورونا على الدورة الشهرية؟ أطباء يجيبون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أطباء أمراض نساء إن التغييرات التي تطرأ على الدورة الشهرية بعد لقاح فيروس كورونا المستجد، من المرجح أن تكون "مصادفة".

ويأتي ذلك بعد إشارة البيانات إلى أن أكثر من 4 آلاف امرأة أبلغن عن تغيرات في الدورة الشهرية بعد تلقي لقاح "كوفيد-19".

ولكن خبراء من الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء البريطانية Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) قالوا إن معظم النساء يعانين من تغيرات في دوراتهن الشهرية، لذا فإن حقيقة حدوث ذلك بعد اللقاح قد تكون "مصادفة"، وفقاً لموقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وقال الدكتور بات أوبراين، نائب الرئيس لعضوية RCOG: "ستختبر العديد من النساء تغيراً مؤقتاً في دوراتهن الشهرية من وقت لآخر خلال حياتهن".





وأضاف: "في الوقت الحالي، تتلقى العديد من النساء في العشرينيات والثلاثينيات من العمر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ولذلك تبدو حتمية تزامن هذين الحدثين بالصدفة لدى بعض النساء".

لقاح كورونا والدورة الشهرية

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه اعتباراً من 17 مايو/ أيار، كتبت 2734 امرأة إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) حول الآثار الجانبية للدورة الشهرية من جرعة من لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا Oxford-AstraZeneca، و1158 من فايزر، و66 نتيجة من لقاح موديرنا Moderna.





وأبلغت معظم النساء عن تعرضهن لنزيف أكثر غزارة من المعتاد، فيما تحدثت العديد منهن عن زيادة في عدد الأيام وقوة في التقلصات والألم، وتقلبات مزاجية عنيفة.

وتعليقاً على الأمر، قالت الدكتورة سو وارد، نائبة رئيس قسم التعليم في RCOG، إنها ستدعم المزيد من جمع البيانات في هذا الأمر لفهم سبب حدوث ذلك.





أما زميلها الدكتور أوبراين فشدد على أن أي تغييرات نادرة في الدورة الشهرية لا علاقة لها بالمخاوف فيما يخص اللقاح والخصوبة، قائلاً: "لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19، ستؤثر على الخصوبة".

ووفقاً لصحيفة " inews" البريطانية، قال الخبراء إن تغييرات الدورة الشهرية مؤقتة، ولا داعي للقلق منها ويُعتقد أنها مرتبطة بالاستجابة المناعية للجسم بعد أخذ اللقاح.

