شكرا لقرائتكم خبر عن ليه بيجيلنا اكتئاب بعد الزواج وازاى نتخلص منه فى عدة خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتئاب ما بعد الزواج حالة يعيشها الكثيرون وخصوصا السيدات ولا يعرفن السبب وراء الضغط والاكتئاب الشديد، وحسب ما ذكره موقع theknot قد يكون ذلك ناتج عن المسئولية الجديدة وضغوطات الحياة أو الانتقال لمنزل جديد بعيدا عن الاهل والاقارب أو الشعور بالضيق من أن شهر العسل قد انتهى، فلا بد أنك ستشعر ببعض القلق حيال كل التغيير الذي يحدث.

هناك العديد من الأسباب المختلفة التي قد يمر بها شخص ما بعد الزواج ربما أحبوا الاهتمام الذي يجلبه الانخراط والتخطيط لحفل زفاف، أو كانوا قد وضعوا جانبًا بعض قرارات الحياة المهمة (مثل الحصول على وظيفة جديدة أو العودة إلى المدرسة) حتى بعد الزفاف بمجرد أن ينتهي كل شيء ، يتعين عليهم مواجهة هذه الأشياء الكبيرة والمرهقة وجهاً لوجه.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت قد أصبت بالكآبة؟

الملل والحزن والخمول والوحدة والعزلة ليست سوى عدد قليل من ردود الفعل المعقدة التي قد يكون لدى شخص ما مع كآبة ما بعد الزفاف.

كيف يمكنك التعامل مع هذه المشاعر؟

إذا كنت تعرف نفسك جيدًا بما يكفي لتدرك أنك تركز بشكل كبير على حفل الزفاف ولا تركز بشكل كافٍ على علاقتك والخطوات التالية كثنائي ، خذ لحظة لتغيير وجهة نظرك، وابدأ بالحديث عما سيحدث في اليوم التالي ، فكر فيما ستعنيه الحياة الزوجية ، وما هي توقعاتك كزوجين لأنماط حياتك ، وركز على إحداث هذا التحول في المنظور ".

2:لا تنزعج من فكرة الاستشارة قبل الزواج، يمكنك التحدث عنها في الجلسات قبل حفل الزفاف، من خلال التحدث إلى مستشاري ما قبل الزواج، فأنت تتخذ خطوة استباقية في تأمين مستقبل علاقتك.

3:إن إضافة المرح والمتعة إلى الحياة اليومية يهيئ المشهد للبقاء على اتصال طوال فترة زواجك، اجعل العشاء في المنزل أكثر خصوصية مع القليل من الشموع ، أو قم برحلة ليوم واحد في مكان قري.

4:حاول ألا تركز على حقيقة أنك تترك عائلتك وفكر بدلاً من ذلك في الشخص الذي تبدأ معه حياتك معه.

5:قد تشعر بالحرج أو عدم الارتياح عند مشاركة حزنك مع الطرف الاخر وقد لا ترغب في أن تقلقهم أو تسيء إليهم.