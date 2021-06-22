العوامل المؤثرة في تربية الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - الطفل يولد صفحة ناصعة البياض.. لا خطوط عليها ولا ألوان، والآباء بأسلوب رعايتهم وتربيتهم وتوجيههم لهذا دون ذلك.. يحفرون خطوطاً تدوم طويلا على الابن وترسم شخصيته؛ فتحدث صداها سلباً كان أو إيجاباً طوال العمر؛ الأسرة هي عالم الطفل الذي يعيش وسْطه ويتعلم منه الخطأ والصواب، ومن بعد الآباء تتشارك الحضانة فالمدرسة ووسائل الإعلام المختلفة في التربية وتكوين شخصية الطفل وإعدادها للحياة.. تشاركنا الرأي الدكتورة ابتهاج طلبة الأستاذة بكلية الطفولة المبكرة

وهذا لا يمنع ولا يحد أو يقلل من دور الآباء، والمجهود الذي ينبغي أن يبذلوه والعطاء الذي عليهم تقديمه للأبناء.. خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، وهل ننسى أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.. لا يُمحى

قال حافظ إبراهيم، شاعر النيل: «الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق»، اليوم لم يعد الآباء قادرين وحدهم على تربية الأبناء؛ فهناك وسائل التكنولوجيا الحديثة التي لا تفارق أصابعهم؛ مما يؤثر على تفكيرهم.. وينعكس على سلوكهم

وبين الطفل الذي يتربى في ظل عائلة يسودها النزاع والتفكك؛ فينشأ طفلٌ ذو شخصية ضعيفة.. مترددة، لا تشعر بالأمان، مشتتة الذهن.. خائفة من فقد أحد الوالدين بالانفصال عاجلاً أو آجلاً

كما أن نوعية العلاقات السائدة بين الوالدين -التفاعل الأسري- تؤثر على تنشئة الطفل وتكوين شخصيته؛ حيث إن هناك فرقاً بين الطفل الذي يترعرع في ظل أسرة يسودها الود والتفاهم والمحبة؛ مما ينعكس على تكوين شخصيته بشكل إيجابي

كما أن عدد أفراد الأسرة له علاقة بقدر ومساحة الرعاية المقدمة للطفل؛ حيث إنه كلما قل عدد الأفراد، تكون الرعاية المقدمة للطفل أكثر.. خاصة داخل الأسر المتوسطة الحال من الناحية المادية

الأسرة - من العوامل الداخلية- هي لبنة البناء الأساسية وأول ما يتعرف عليه الطفل؛ حيث تقوم بدورها في تربية الطفل وتكوين شخصيته، وبالتالي تقوى شخصيته ويستطيع تكوين علاقات اجتماعية وأصدقاء وزملاء دراسة

وتتمثل في الحضانة، المدرسة، أو الجامعة؛ حيث تؤثر تلك المؤسسات في تكوين شخصية الأبناء، بتواجدهم واختلاطهم لساعات تطول في محيط شبه أسري، مكون من مديرين ومدرسين وطلبة؛ مما يؤثر في فكر الطفل وسلوكه

سواء أكانوا من الروضة أو المدرسة أو الجيران، من الطبيعي أن يتأثر الطفل بالأطفال الذين يشابهونه في العمر؛ حيث يقلد الطفل من يقاربونه ومن يلعبون معه في كافة الأعمال الصادرة عنهم، سواء أكانت الأعمال مقبولة أو مرفوضة

إضافة إلى ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد الخاصة به، والتي يشاهدها أو يسمع عنها أو يمارس بعضها تمشياً مع الزملاء أو الأصدقاء، والتي قد تكون مختلفة عما تربى عليه داخل أسرته