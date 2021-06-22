كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يبدأ الطفل الرضيع بتناول الطعام الصلب، أي الطعام الخارجي المعد خصيصاُ له منذ الشهر السادس تقرباً إلى جانب حليب الأم بالطبع، وإن كان هناك بعض الأطباء الذين يفضلون أن يتم تقديم الطعام الخارجي للرضيع منذ عمر اربعة أشهر، وفي حال تم ذلك بالفعل فيكون بكميات قليلة وبالتدريج منعاً للتحسس، حتى نصل للشهر السادس من عمر الطفل وحيث يجب أن تعرف الأم عدد الوجبات التي يمكن تقديمها للرضيع وأنواعها، ويساعدها في التعرف عليها الدكتور وصفي عبد العزيز، إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة كالآتي.

لماذا يفضل أن يأكل الرضيع في الشهر السادس؟

يكون قادراً على الجلوس

في الشهر السادس يكون الطفل قد تمرن على صلب رقبته.

ويكون قادراً على الجلوس بمفرده؛ وبالتالي يستطيع أن يأكل دون أن يتعرض لخطرالاختناق بالطعام.

كما أنه يحتاج لعناصر غذائية بدأت تقل في حليب الأم، ويكون مخزونها قد نفذ في جسمه وهي العناصر التي حصل عليها في فترة الحمل من الأم.

أعراض تظهرعلى رضيعي من تحسس الطعام

قد تظهر على الطفل أعراض التحسس

القيء

المغص، والانتفاخ والغازات.

قد يعاني الرضيع من اسهال او امساك.

وقد يعاني من حالة اختناق وصعوبه تنفس.

وقد يظهر الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء بمساحات صغيرة أو واسعة.

عدد وجبات الطفل في الشهر السادس

قدمي له الجزر المسلوق

في الشهر السادس من عمر الرضيع يمكن للأم أن تبدأ بتقديم الأرز المطبوخ والممزوج بحليب الأطفال.

يمكن إضافة مهروس الفواكه مثل الجزر والتفاح.

وبالتالي يمكن تقديم وجبتين خلال النهار.

لا تقدمي له العسل قبل عمر السنة.

ولا تقدمي له المكسرات لأنها تسبب له مشاكل تنفسية.

يمكن تقديم صفار البيض يوماً بعد يوم.

لا تنسي تقديم الجرعة اليومية من الفيتامينات على شكل نقاط حسب توصيات طبيب الأطفال.

ويمكن تقديم ملعقي زبادي بين الوجبات.

يمكن تقديم تفاح أو كمثرى وموز أو ليمون أو برتقال مع ملعقة من مطحون حبوب الكورن فليكس، أو السيريلاك وتوضع المكونات في الخلاط، وتضرب ثم تصفى لتبدو ناعمة سهلة البلع.

ا